'Gostei da atitude do grupo', elogia Geninho após estreia no Leão

O técnico Geninho não comemorou um triunfo em sua estreia no comando do Vitóra, mas ficou satisfeito com a postura dos jogadores no empate sem gols com o Atlético-GO, na noite de terça-feira (24), na Fonte Nova.

"Eu gostei da atitude do grupo, da maneira como a equipe encarou um adversário difícil, o segundo colocado da competição. Tem uma sequência de jogos invicto, uma das equipes que mais ganhou pontos na casa do adversário. Fizemos um jogo parelho. Começamos mal, uns 15 minutos muito ruins, a equipe queria mostrar vontade, mas o excesso levou a alguns erros de saída de bola, domínios, bola que batia no pé e voltava. Depois a equipe melhorou", avaliou o treinador, em entrevista coletiva após o apito final.

O resultado manteve o Vitória em situação delicada na tabela de classificação. Em 16º lugar, o Leão tem os mesmos 25 pontos do Vila Nova, primeiro time dentro da zona de rebaixamento da Série B.

"Temos que melhorar muito ainda em termos de entrosamento e automatização das jogadas. Gostei da maneira como eles tentaram responder, como tentaram buscar a vitória, mais na vontade do que na técnica. Gostei. Poderia ser melhor. Acho que a equipe merecia a vitória pelo que fez. Mas gostei da postura do time, de como respondeu", afirmou Geninho.

O novo técnico do Vitória explicou o que o levou a promover a estreia de Dedé. Contratado em maio, o zagueiro de 24 anos estreou diante da equipe goiana no time principal.

"Fundamentalmente, o que pesou na escolha do Dedé foi a bola aérea, porque venho acompanhando, mesmo sem trabalhar na Série B, mas a gente vê futebol. Tenho visto o Atlético-GO ganhar vários jogos na bola parada. Eles têm um centroavante, os dois, são acima de 1,90m. Eles usam bem demais a bola aérea. Talvez uma das melhores qualidades do Dedé nos treinamentos seja a bola aérea. Optei por ter uma bola aérea defensiva e também na frente, tanto que ele quase fez um gol", disse Geninho.

"Basicamente, a opção da definição do Dedé foi em relação ao jogo aéreo. Um jogador forte e busca bem a bola aérea. Pode ter errado alguma saída de bola, algumas viradas, alguns passes, mas foi irrepreensível na bola aérea", ponderou o treinador.

O Vitória volta a campo no domingo (29), quando enfrenta o líder Bragantino, às 16h, no estádio Nabi Abi Chedid. Para o duelo fora de casa, Geninho admite que o time irá se precaver um pouco mais, porém também promete um Vitória propositivo como o que se mostrou no primeiro tempo contra o Atlético-GO.

"Eu gosto de uma equipe que ataca, busca o resultado, principalmente jogando em casa. Não pode jogar em casa e jogar esperando o adversário, administrando o jogo. Gosto que busque resultado. Vai ser assim fora também. Fora você respeita um pouco mais o adversário, mas não abro de mão de tentar atacar", garantiu o treinador rubro-negro.