Governador anuncia ampliação para 70% do limite de público nos estádios da Bahia

Durante o Papo Correria desta terça-feira (09), o governador Rui Costa (PT) anunciou que vai aumentar o limite de ocupação máxima nos estádios da Bahia para 70%.

No final de outubro, o gestor já havia liberado ocupações de até 50% da capacidade dos estádios esportivos. Agora, ele revela que fará novas flexibilizações em seu próximo decreto.

"Hoje, estamos com duas mil pessoas em eventos, vamos subir um pouco para três mil. E estamos com 50% de limite no estádio, vamos subir para 70%”, diz Rui, que afirmou que o Estado continuará monitorando a doença.

O governador ainda comentou sobre a liberação de bebidas alcoólicas durante as partidas. “(Sobre) a cervejinha no estádio, eu conversei com a turma da Secretaria da Saúde. A constatação é de que a turma está tomando a cervejinha do lado de fora do estádio, e isso está provocando aglomeração na hora de entrar. Então nós também vamos fazer a liberação do consumo de bebidas", declarou Rui.

No entanto, mesmo com as flexibilizações, ele avisou que a exigência da vacinação com as duas doses vai continuar e fez um apelo para que as pessoas busquem completar a imunização.