Governador anuncia medidas restritivas em mais 15 cidades do interior da Bahia

O governador Rui Costa esteve em reunião nos últimos três dias com os 100 prefeitos das cidades mais atingidas pela covid-19 no interior da Bahia. Na noite desta sexta-feira (10), ele anunciou que decretará medidas restritivas de circulação em mais 15 cidades: Barra do Choça, Buerarema, Casa Nova, Filadélfia, Gentil do Ouro, Guaratinga, Ibirapitanga, Ibirataia, Iraquara, Irecê, Ipiaú, João Dourado, Macururé, Nilo Peçanha e Presidente Tancredo Neves.

O decreto com as medidas deve ser publicado neste sábado (11).

Conforme noticiou a TV Bahia, no documento deve conter proibição de circulação à noite, funcionamento apenas do comércio essencial, reforço da fiscalização de isolamento com auxílio da Polícia Militar e aumento de testagem de cidadãos.

A recomendação é que as lojas de produtos não essenciais só deverão voltar a funcionar quando a taxa de ocupação de UTIs dos municípios baixarem para 75% e assim se mantiverem por pelo menos cinco dias. Atualmente, a taxa de ocupação das unidades intensivas da Bahia está em 79%.

De acordo com o governador, depois do São João, a Bahia atingiu a maior taxa de crescimento de casos desde o início da pandemia. O fenômeno aconteceu, segundo o gestor, porque muita gente insistiu em viajar para as caidade do interior mesmo com o cancelamento dos festejos em todo o estado.