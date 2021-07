Governador do RS e presidenciável Eduardo Leite diz ser gay: 'tenho orgulho disso'

O governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite falou pela primeira vez sobre sua orientação sexual em entrevista para o "Conversa com Bial", que vai ao ar nesta quinta-feira (1º). Ele disse ser gay.

"Eu sou gay. E sou um governador gay, e não um gay governador, tanto quanto Obama nos Estados Unidos não foi um negro presidente, foi um presidente negro. E tenho orgulho disso", disse.



A entrevista foi gravada na tarde desta quinta-feira. A entrevista irá ao ar esta noite na Globo.

"Eu nunca falei sobre um assunto que eu quero trazer pra ti no programa, que tem a ver com a minha vida privada e que não era um assunto até aqui porque se deveria debater mais o que a gente pode fazer na política, e não exatamente o que a gente é ou deixa de ser", disse. Para o governador, "nesse Brasil com pouca integridade a gente precisa debater o que se é".

Em outro trecho, o governador fala sobre os próprios questionamentos. "Como ser humano que sou também tive minhas inseguranças, meus questionamentos, tudo isso foi um processo de aceitação, de entendimento", diz Eduardo Leite.

Eduardo Leite também vai falar sobre a pré-candidatura à presidência da República pelo PSDB. Além de Leite, o partido tem como pré-candidatos o governador de São Paulo, João Doria, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto e o senador Tasso Jereissati, do Ceará.