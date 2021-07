Governador do RS Eduardo Leite se reúne com ACM Neto em Salvador 

Eduardo Leite está convencido de que seu estilo conciliador e seu êxito como gestor, aliados à sua juventude, o credenciam para ser o nome do PSDB para concorrer a Presidência da República em 2022. Por isso, o governador do Rio Grande do Sul iniciou uma série de viagens por todo o país. Nesta sexta-feira (16), ele desembarcou em Salvador para uma série de compromissos. À noite, esteve com o presidente Nacional do Democratas, ACM Neto, em uma reunião no Corredor da Vitória.

Através das redes sociais, ACM Neto comentou: “É um prazer receber, aqui em Salvador, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, um dos grandes nomes da nova geração de políticos do Brasil. Fico muito esperançoso no futuro por ver que a nossa geração tem bons exemplos de integridade, liderança e gestão pública. Com diálogo, podemos construir um caminho para o nosso país”.