Governador Rui Costa fica fora da abertura do Carnaval

O governador da Bahia Rui Costa não compareceu a abertura oficial do Carnaval de Salvador, que aconteceu hoje (20), no Circuito Dodô (Barra-Ondina). Ele também não irá participar da folia no Circuito Osmar (Campo Grande), no dia em que sai a pipoca de Leo Santana, Parangolé e do Psirico, em trio sem cordas patrocinados pelo estado.

Por volta das 17h30, a Secretaria de Comunicação (Secom) disse em comunicado que Rui não iria marcar presença na cerimônia em razão de uma intensa agenda de trabalho nesta quinta-feira. O governador decidiu não adiar os compromissos de hoje, na sede da Governadoria, tendo em vista que decisões administrativas importantes precisavam ser tomadas antes do recesso de Carnaval.

O secretário de Turismo Fausto Franco vai representar o governador na Barra durante a entrega das chaves da cidade ao Rei Momo. A Secom não confirmou ainda qual a agenda do governador para amanhã (sexta-feira) e nem quais os dias ele deve passar pelos circuitos da festa.





