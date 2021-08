Governador Rui Costa indica retorno de jogos do Bahia à Fonte Nova 

O Bahia está cada vez mais perto de voltar a mandar os seus jogos na Arena Fonte Nova. De acordo com o governador Rui Costa, as partidas no estádio vão ser liberadas assim que o hospital de campanha for desativado.

A unidade hospitalar, montada exclusivamente para atender vítimas da covid-19, está em processo de desmobilização. A previsão é de que a desativação seja concluída até o dia 15 de setembro.

"Poderá atuar. Assim que nós retirarmos os leitos, o Bahia poderá, sim, voltar a atuar na Fonte Nova. Imediatamente", disse Rui Costa, em entrevista ao Globo Esporte.

O Bahia tem mandado os jogos no estádio de Pituaçu desde fevereiro, quando o hospital de campanha voltou a funcionar para tratar os pacientes diagnosticados com o coronavírus. O time passou um período ausente da Fonte em 2020 pelo mesmo motivo.

Durante o período sem jogos, a Fonte Nova chegou a passar por manutenção no gramado. Apesar da indicação de retorno, oficialmente ainda não há uma data ou confronto definido.

O próximo compromisso do Bahia em Salvador será no dia 4 de setembro, quando recebe o Fortaleza, em Pituaçu, pelo Campeonato Brasileiro. Antes, o tricolor encara o Fluminense, na próxima segunda-feira (30), no Maracanã, no Rio de Janeiro.