Governador sofre segunda derrota no STF em menos de uma semana

Após perder a batalha no Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar desbloquear as contas do estado e da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder), o governador Rui Costa (PT) sofreu sua segunda derrota na Corte em menos de uma semana. Ontem, o ministro Dias Toffoli manteve a ordem para que o governo instale bloqueadores de celulares no presídio de Paulo Afonso. Para Toffoli, a Procuradoria-Geral do Estado não conseguiu “elementos mínimos” que o bloqueio poderia ocasionar grave lesão à ordem pública. Em agosto de 2017, a Justiça determinou a instalação de bloqueadores na unidade para impedir que presos continuassem usando telefone. De á para cá, o estado vem recorrendo e perdendo em todas as instâncias.

Trava geral

A decisão obriga o governo a utilizar tecnologia que impeça a entrada e saída de sinais usados para comunicação por voz ou dados, em redes 2G, 3G e 4G, GPS, wi-fi e telefones sem fio no interior do presídio de Paulo Afonso.

Pano de fundo

Vai além da cortesia o papo cada vez mais próximo do secretário de Promoção Social de Salvador, Léo Prates (DEM), com o presidente do PCdoB na Bahia, Davidson Magalhães. Aliados do democrata garantem que o almoço entre eles, anteontem, teve como menu a disputa pela prefeitura em 2020. Na ocasião, ambos discutiram a possibilidade de Prates se filiar ao PCdoB e repetir na capital o acordo que existe no Maranhão, onde o governador Flávio Dino é aliado ao DEM.

Saída pela esquerda

A troca de sigla fortalece, em tese, a posição de Léo Prates no xadrez da sucessão municipal. Uma vez no PCdoB, ele se tornaria opção de valor para a vaga de vice na chapa de Bruno Reis (DEM), pela probabilidade de atrair votos do eleitorado de esquerda. Ao mesmo tempo, provocaria uma baixa importante no tabuleiro do PT para ano que vem.

Deu match!

O flerte com Léo Prates agrada parte da cúpula do PCdoB. Em passagem pela Câmara de Vereadores ontem, a deputada Olívia Santana disse a quem quisesse ouvir que ele e o partido se combinam.

Reta final

A prefeitura e o Pestana praticamente fecharam ontem acordo para reativar o hotel do grupo no Rio Vermelho ainda este ano. De acordo com uma fonte da direção do Pestana, a rede garantiu - durante reunião com o secretário de Turismo e Cultura de Salvador, Cláudio Tinoco - que vai apresentar em 90 dias a proposta sobre a eventual transferência do empreendimento para uma grande bandeira da hotelaria internacional.

Ira na rede

O senador Angelo Coronel (PSD) não para de arrumar confusão com a mulherada. Criticado por seu projeto de lei que acaba com a cota de 30% de candidaturas femininas, Coronel resolveu postar no Twitter uma mensagem na qual desqualifica a modelo que acusa Neymar de estupro. Foi atacado em massa pelo discurso de teor machista.

Pílulas

Voo da salvação A Bahia está perto de receber 50 das últimas 163 ararinhas-azuis que restam no mundo. O Instituto Chico Mendes e a ONG alemã ACTP assinam hoje acordo para repatriar espécimes da ave quase extinta que estavam mantidas em cativeiro no país europeu. Elas serão posteriormente encaminhadas para o Refúgio de Vida Silvestre da Ararinha-Azul, situada em Curaçá, no Valé do Rio São Franscico.

Volta pra casa A unidade de conservação ambiental da caatinga foi criada ano passado apenas para abrigar as aves e reintroduzi-las na natureza.