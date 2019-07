Governistas insatisfeitos afirmam que Rui copia estilo de adversário

Insatisfeitos com a condução política do Palácio de Ondina, cardeais da base aliada passaram a comparar a postura adotada pelo governador Rui Costa (PT) com a do ex-governador Paulo Souto (DEM) às vésperas da eleição de 2006, quando foi derrotado pelo hoje senador petista Jaques Wagner. “Naquela época, Paulo Souto tinha deixado a política de lado e se dedicava só à gestão. Como era bem avaliado, talvez achasse que não precisava atender às demandas dos aliados. Deu no que deu e ele perdeu no primeiro turno, coisa que quase ninguém previa. Rui está indo pelo mesmo caminho”, afirmou, reservadamente, um parlamentar que era alinhado ao DEM, mas migrou para a ala liderada pelo PT.

Túnel do tempo

A comparação encontra eco, sobretudo, entre deputados do PP, PSD, PSB e PDT, principais focos de insatisfação na base. “Ele nos ouve e nos atende quando quer. Deixou de fazer política. Acha que ser bem avaliado é tudo, mas a história tem muito a ensinar”, disse outro cacique que se aliou ao PT após o revés do DEM em 2006.

Asas de fora

Dirigentes da companhia chilena Sky Airlines desembarcam na próxima segunda-feira em Salvador para discutir com o prefeito ACM Neto (DEM) um eventual início das suas operações no aeroporto da capital. A princípio, as conversas vão girar em torno do lançamento de linhas diretas entre Salvador e Santiago, no Chile, para a alta temporada 2019/2020. No entanto, a Sky, que atua no segmento low cost (do inglês, baixo custo), cogita entrar no país a partir de Salvador, aproveitando a lacuna deixada pela Avianca. Se a ação der resultado, garantem fontes que articularam o encontro, já será meio caminho andado.

Gás fechado

O ministro do Supremo Alexandre de Moraes negou habeas corpus ao filho de um empresário baiano suspeito de vender oxigênio industrial como se fosse hospitalar. Diogo Lemos, contador da empresa do pai, a Assis & Rodrigues, chegou a ser preso em 28 de agosto de 2018, após a polícia descobrir que o grupo adulterava cilindros de oxigênio fornecidos para hospitais do Sul do estado. Liberado no dia seguinte, ficou proibido de deixar Teixeira de Freitas, onde reside, até a conclusão do processo e, desde então, tenta suspender a restrição imposta pelo Tribunal de Justiça da Bahia.

Por tabela

Sob a liderança de nomes experientes da bancada baiana no Congresso, parlamentares favoráveis à reforma da Previdência se dedicam ativamente a buscar votos para aprová-la até 17 de julho. Argumentam que, caso ela demore de andar na Câmara dos Deputados, vai entrar água nos planos de muita gente para a sucessão de 2020. A avaliação é a de que travar a proposta só fortalecerá o PT e siglas de sua órbita.

Causa e efeito

Eleitores do Nordeste, maior bolsão de pobreza do país, são os que se preocupam mais com desemprego do que com saúde. Segundo uma nova pesquisa do Instituto Paraná, 25,5% deles acham que gerar empregos deve ser a prioridade do presidente Jair Bolsonaro (PSL) e 25%, a saúde, que ocupa o primeiro lugar nas demais regiões.