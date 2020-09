Governo anuncia progressão de carreira para técnicos e analistas universitários

Será publicada nesta quarta-feira (16) uma portaria do Governo do Estado publica que concede progressão para as carreiras de Analista e Técnico Universitário que atuam na administração baiana.

Conforme o documento, disponível no Diário Oficial do Estado (DOE), serão contemplados 282 servidores do Grupo Ocupacional Técnico Específico. Com a progressão, haverá um impacto financeiro estimado em R$ 522,8 mil, para o ano de 2020, e de R$ 1.045,7 mil para cada um dos dois anos subsequentes, 2021 e 2022.

Progressão é uma evolução na carreira do servidor. No caso dos analistas e técnicos universitários, significa a passagem para grau imediatamente superior dentro de uma referência. De acordo com o governo, os decretos estaduais nº 15.143 e n° 15.144, publicados em 2014, estabelecem pré-requisitos para progressão nestes dois casos, que são tempo mínimo de efetivo exercício das atribuições da carreira, além de cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, para analistas, e cursos de aperfeiçoamento, para técnicos.

Dos 282 servidores beneficiados, 241 são técnicos universitários e 41 são analistas – eles estão distribuídos entre as quatro universidades estaduais baianas: Uneb, Uesc, Uefs e Uesb. As duas carreiras integram o Grupo Ocupacional Técnico Específico, com contingente de aproximadamente dois mil servidores, e contam com previsão anual para progressão, como estabelecem os decretos estaduais nº 15.143/2014 e n° 15.144/2014.