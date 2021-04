Governo baiano abre inscrições para 200 mil vagas em cursos gratuitos de qualificação

A Secretaria de Educação do Estado abriu inscrições para 200 mil vagas de cursos de Qualificação Profissional ou de Formação Inicial e Continuada (FIC), na modalidade não presencial. As vagas são voltadas para estudantes e pessoas que estudaram na rede estadual de ensino.

Interessados podm se inscrever até o dia 5 de maio, preenchendo o formulário eletrônico e o questionário socioeconômico que estão disponíveis no Portal da Educação.

Os candidatos serão selecionados por sorteio eletrônico no dia 6 de maio. O resultado parcial do processo será divulgado nesse mesmo dia e os aprovados, em resultado final, no dia 9 de maio. A matrícula será feita no período de 10 a 16 de maio (veja mais abaixo).

Os cursos terão duração média de três meses e serão distribuídos em três entradas. As aulas da primeira entrada começam no dia 17 de maio; as da segunda entrada, no dia 5 de julho; e as da terceira entrada, no dia 30 de agosto.

O candidato deve morar na Bahia; possuir registro de matrícula junto à Secretaria da Educação do Estado; possuir CPF válido; ser estudante regularmente matriculado no Ensino Médio da rede pública estadual de ensino no ano letivo de 2020/2021 e possuir frequência neste ano letivo; ser egresso de curso da Educação Profissional Técnica de Nível Médio da rede pública estadual, no período de 2017 a 2019; e possuir documentação pessoal atualizada junto à unidade escolar na qual está ou esteve matriculado.

As vagas estão distribuídas em 11 Eixos Tecnológicos e 44 cursos de Qualificação Profissional ou de Formação Inicial e Continuada (FIC), em um total de 3.567 turmas.

Todo processo acontecerá on-line. “Um curso de qualificação profissional garante uma oportunidade no mundo do trabalho. São cursos reconhecidos pelo código brasileiro de ocupações e no mercado de trabalho. São 200 mil vagas que contemplam egressos da educação profissional de 2017 a 2019, independentemente do curso que fez, e os estudantes matriculados também nas diversas formas de oferta de cursos da rede estadual, seja do ensino médio regular ou da educação profissional. O estudante irá acessar o nosso site e de forma muito simples fazer sua inscrição”, diz o superintendente da educação profissional e tecnológica da Secretaria da Educação, Ezequiel Westiphal.

O estudante matriculado em 2020/2021 nos cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio da rede pública estadual de ensino, bem como o egresso dos cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio da rede pública estadual de ensino, que tenha concluído o curso técnico entre 2017 e 2019, deve realizar a inscrição no período de 26 de abril a 1º de maio. Já o estudante matriculado em 2020/2021 no Ensino Médio regular da rede pública estadual de ensino deve realizar a inscrição no período de 2 a 5 de maio.

Dentre os cursos ofertados, destacam-se: Administrador de Banco de Dados; Auxiliar de Laboratório de Microbiologia; Bovinocultor de Corte; Confeiteiro; Desenvolvedor de Jogos Eletrônicos; Desenhista da Construção Civil; Montador e Reparador de Microcomputadores; Operador em Petróleo e Gás; Padeiro; Programador Web; Recepcionista em Serviços de Saúde; e Vitrinista. A relação completa dos cursos se encontra no edital.