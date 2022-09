Governo Bolsonaro estuda volta do horário de verão, diz jornal

O governo do presidente Jair Bolsonaro está estudando a volta do horário de verão, que foi encerrado no país em 2019. Segundo reportagem de O Globo, o assunto é debatido no Ministério de Minas e Energia e no Palácio do Planalto. A decisão final será do presidente.

Foi Bolsonaro quem optou por encerrar o horário de verão, com apoio de uma avaliação técnica que indicava que do ponto de vista do setor elétrico a economia não era relevante. Agora, o ministério pediu que o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) faça novo estudo sobre o tema, levando em conta mudanças em como os brasileiros consomem a energia.

O ministério afirmou ao jornal que ainda não há definição com relação à medida, mas faz pesquisas e avlaiações constantes "com o contexto energético vigente, a fim de manter a segurança energética e a modicidade tarifária ao consumidor brasileiro".

A questão política também deve ser levada em conta, além dos aspectos econômicos, já que o horário de verão mexe com a rotina dos brasileiros.

O horário de verão começou no Brasil em 1931, com a ideia de economizar a energia, aproveitando mais a luz solar. Na Bahia, o horário não é adotado desde 2011.