Governo divulga resultado de provas para delegado da Polícia Civil; veja

O governo divulgou o resultado definitivo das provas objetivas e para o cargo de delegado da Polícia Civil baiana. Também foi divulgado o resultado provisório da prova discursiva para o mesmo cargo. Os resultados estão disponíveis no Diário Oficial, no Portal do Servidor e a página da organizadora do certame, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Os interessados em realizar interposição de recurso ao resultado provisório da Prova Discursiva terão prazo de dois dias úteis subsequentes à publicação do DOE. O procedimento deverá ser feito exclusivamente pela internet, na página do IBFC, disponível no www.ibfc.org.br. As respostas aos recursos serão prestadas no mesmo link.

Calendário

As provas aconteceriam inicialmente no último dia 24, ao lado das provas para escrivão e investigador, mas foram suspensas após uma troca de cadernos. Em seguida, as provas foram remarcadas para o dia 21 de agosto, mas o MP recomendou ampliar o prazo para os candidatos.

Lançado em abril, o concurso oferta mil vagas, sendo 150 para o cargo de Delegado, 150 para Escrivão e 700 para Investigador. Após a homologação, a Polícia Civil irá convocar os candidatos aprovados para realização de exames pré-admissionais e da investigação social e do curso de formação, como indicado em edital. Aqueles que estiverem aptos serão convocados para o curso de formação, promovido pela Polícia Civil.