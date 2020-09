Governo do Estado antecipa pagamento de aposentados e pensionistas em setembro

O Governo da Bahia vai antecipar o pagamento de aposentados e pensionistas neste mês de setembro. O dinheiro dos 130 mil beneficiados com a ação já estará disponível nas contas nesta terça-feira (29).

Essa é a sexta vez desde o começo da pandemia que o governo adota a medida de pagar com antecedência ao grupo dos aposentados e pensionistas. O objetivo é evitar a formação de filas e aglomerações nos postos e agências bancárias.

Já para os demais servidores, o pagamento será realizado um dia depois, na quarta-feira (30), que é o último dia útil do mês, como prevê a portaria n° 001/2020, da Secretaria da Fazenda (Sefaz-BA).

A tabela com as datas de pagamento de todos os meses, até dezembro deste ano, pode ser consultada no Portal do Servidor, através do site www.portaldoservidor.ba.gov.br.

A folha mensal do governo gira em torno de R$ 1,6 bilhão, com o pagamento de 280 mil pessoas, entre servidores ativos, aposentados e pensionistas.