Governo do Estado coloca o Palácio Rio Branco à venda por mais de R$ 26,5 milhões

(Foto:Vaner Casaes/Divulgação)

Área Interna do Palácio

O governo do Estado botou preço para a concessão do Palácio Rio Branco, prédio histórico construído em 1919 e que já serviu de residência a vários governadores baianos, à iniciativa privada. O grupo que vencer a licitação terá que obrigatoriamente instalar ali um hotel de alto luxo e pagar, no mínimo, R$ 26,5 milhões ao Governo do Estado, além de outros R$ 988 mil pela área contígua ao espaço que será explorado por um período de 35 anos . Assim como acontece nesses casos de cessão onerosa do poder público para a iniciativa privada, este prazo é sempre renovado. As informações detalhadas do processo licitatório serão divulgadas nesta terça-feira (21) pela Secretaria de Turismo da Bahia, dois dias depois da publicação de um resumo do edital de licitação, no último sábado (17), no Diário Oficial do Estado, que o Correio divulgou em primeira mão.

Retrofit

O grupo vencedor do certame será o que apresentar a melhor oferta e só deverá ser conhecido no dia da sessão pública da licitação marcado para as 10hs, do dia 17 de janeiro de 2022, na sede da Setur, no Caminho das Árvores, após a abertura dos envelopes e análise das propostas apresentadas. O edital de licitação autoriza o ganhador a realizar obras e ações de reformas, restauração e requalificação de uso, o chamado retrofit, para adaptar o imóvel ao fim destinado. O valor da outorga relativa à concessão é de R$ 11.375 mil à data base de janeiro de 2020, e corresponde ao valor mínimo de outorga mensal a ser ofertado na proposta comercial apresentada pelos pleiteantes. Também é imputada ao licitante vencedor como obrigação pecuniária acessória, o ressarcimento dos estudos para a modelagem da concessão aproveitados, no valor total de R$ 840 mil.

Museu no hotel

Desapropriações

Vale lembrar que no mês passado, o governo já havia desapropriado um terreno próximo ao palácio para atender ao projeto de viabilidade técnica e econômica, desenvolvido pelo grupo português Vila Galé (o primeiro a se candidatar a dono do imóvel). A área desapropriada (de 1,4 mil m²), conforme o Correio apurou, teve como objetivo atender a um dos itens principais do estudo que aponta que a área física atual do prédio comportaria apenas 37 apartamentos, o que tornaria o negócio inviável economicamente. Segundo fontes do setor, seriam necessárias 80 acomodações para tornar o negócio autossustentável.

(Divulgação)

Fachada imponente do palácio que vai virar hotel

Vizinhança

Em conversa com o Correio, o secretario de Turismo, Maurício Bacellar não descartou a possibilidade de fazer novas desapropriações na vizinhança do palácio. “Estamos mapeando outras áreas, conversando inclusive com a Arquidiocese, que tem vários imóveis no entorno, para viabilizarmos a ampliação da área destinada ao hotel para implantação também de piscinas e áreas de lazer”, disse.



Museu no hotel

Ainda de acordo com o edital, o Palácio não será restrito aos hóspedes. O grupo que vai operar o hotel assumirá o compromisso de instalar no imóvel um museu para contar a história dos governadores. “É importante integrar o equipamento com a comunidade”, afirmou o secretário. Embora o edital já esteja à disposição de qualquer grupo hoteleiro interessado, o Vila Galé está confiante.

(Divulgação)

José Rebelo, do Vila Galé, torce para levar o palácio e transforma-lo no hotel mais icônico do país

Confiança

No mês passado, durante uma festa que celebrou os 20 anos da rede no Brasil, o presidente do grupo, José Rebelo de Almeida, declarou que embora tenha assumido o risco de investir no projeto técnico, este seria um dos pontos favoráveis a sua vitória no processo licitatório. “O projeto já foi aprovado pelo Iphan e estamos confiantes porque temos grande expertise na restauração de edifícios históricos, com obras bem sucedidas em Portugal. Eles (governo) gostaram do nosso projeto de restauração e estamos otimistas”, afirmou. O executivo disse ainda que caso sejam os vencedores, implantarão ali o hotel mais icônico do país. Agora que os dados foram jogados, que vença o melhor para a cidade.

EM VÁRIOS TEMPOS...

(Divulgação)

Nino Nogueira firma parceria com a Coffeetown no Carmo

Parceria boa

O casarão histórico que abriga a Galeria de Arte de Nino Nogueira, no Carmo, vai ganhar uma unidade da Coffeetown. A partir de janeiro, as marcas se unem para comandar o Bistrô das Artes por Coffeetown. “A ideia é oferecer um menu especial com opções pra compartilhar, além de almoço e jantar”, diz Renata Sampaio, da rede de cafeterias. O espaço vai funcionar de quarta a domingo, das 10h às 22h. Para celebrar a parceria, o decorador e galerista Nino Nogueira festejará seu aniversário nesta quarta-feira (22), do jeitinho que gosta: recebendo os amigos com um brunch natalino, das 10h às 16h, marcando o início da parceria entre a Nino Nogueira Arte Plural e a cafeteria que tem unidades no Corredor da Vitória e na Pituba.

(Divulgação)

Jordan Campos lança livro com relatos de seu talk show

Comportamento

Inspirado no seu talk show O Terapeuta Responde, o psicoterapeuta baiano Jordan Campos lança o seu quarto livro Relacionamentos Modernos: Abrindo a caixa preta das relações, nesta quarta-feira (22), às 19h, no Shopping Paseo. A obra que fala com humor sobre os relacionamentos modernos é uma compilação das melhores respostas dos últimos anos de seu evento mensal.

(Divulgação)

Janine Guanaes e Francine Guedes

Bom humor

Unidas no mesmo sonho de empreendedorismo, Francine Guedes e Janine Guanaes criaram a SENSE, uma marca de camisetas criativa regida pelo bom humor. Com o slogan “o importante é fazer sentido” as sócias explicam que elegeram a coruja como símbolo da marca pela sua sabedoria e capacidade de enxergar os que os outros não veem. A Sense Brazilian Brand tem fabricação própria e atende todo o Brasil pelo no instagram @vistosense .

(Divulgação)

Rogerio Fasano aposta em mais um hotel na Bahia

Fasano Trancoso

A nova unidade baiana do Fasano, que será aberta este mês em Trancoso, contará com um Spa totalmente conectado com a natureza. O espaço, estilo pé na areia, é totalmente aberto e conta com bangalôs individuais no lugar de salas. Outros atrativos são a piscina e a sauna com vista para o mar. As experiências de terapia ainda não estão totalmente fechadas, mas segundo Fabrícia Nogueira, massoterapeuta e terapeuta holística responsável pelos Spas Fasano, mas com certeza incluirá ingredientes indígenas, como pimenta rosa. Esta é a segunda unidade baiana da rede de hotéis. A terceira deverá ser implantada na Ponta de Inhambupe, no litoral norte de Salvador e, assim como o Fasano da Praça Castro Alves, terá como principal empreendedor o grupo espanhol Prima.

(Divulgação)

Bruno Boscolo, Ivan Dominguez e o gin Clandestino

Clandestino

Conhecida pelos eventos consagrados como Biergarten, Flow, Fogo, a Feed Experience Hub, lançou a marca de gin Clandestino. Produzido de maneira artesanal em Camamu, o blend foi elaborado à base de zimbro, licuri, raiz de angélica, semente de coentro, capim limão, hortelã e limão tahiti, além de outros botânicos nativos da Mata Atlântica. Produzido em alambiques de cobre, o Clandestino Gin tem teor alcoólico de 42%, e será vendido em garrafas de 700ml, inicialmente em todos os eventos da Feed, e será exclusivo do Gin Bar, na Eco - Rio Vermelho.

(Divulgação)

Fabricio Boliveira vem colecionando prêmios no cinema

Reconhecimento

O ator Fabrício Boliveira levou o prêmio de melhor ator no Festival Internacional do Novo Cinema Latino- Americano de Havana - por sua atuação no filme Breve Miragem de Sol. Para ele, esse prêmio vem regado de afeto, já que nutre um carinho imenso por Cuba, por ser um lugar especial para sua vida. A carreira de Boliveira vai de vento em popa no cinema, linguagem pela qual conquistou premiações por suas atuações em filmes como Faroeste caboclo (2013) e Simonal (2018) .

(Divulgação)

DJ Pedro Sampaio embala Réveillon de Morro de São Paulo

Festa no Morro

Dono do hit mais estourado do momento (No chão, Novinha), em parceira com Anitta, o DJ e cantor Pedro Sampaio vai comandar a festa Muvuka, no dia 2 de janeiro, em Morro de São Paulo. A programação faz parte do Réveillon Amoré, que terá cinco dias de baladas. Idealizado pelas produtoras Carvalheira (PE), We Make (RJ) e Memo (BA), o evento acontece entre os dias 28 de dezembro e 2 de janeiro de 2022, e os ingressos já estão à venda.

(Foto:Mariana Ayumi/Divulgação)

Bailinho de Quinta faz Réveillon no Trapiche Barnabé

Bailinho no Trapiche

O Réveillon do Bailinho de Quinta, que vai acontecer no Trapiche Barnabé, terá a participação do Cortejo Afro e de Márcia Castro. A festa começa às 21h do dia 31 (sexta) e será no sistema open bar. Os ingressos já estão à venda.

(Divulgação)

Vitor Igdal é o mais jovem presidente da ABRH-BA

Renovação

Vitor Igdal é o novo presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seccional Bahia. Com apenas 30 anos, ele se torna o presidente mais jovem de toda a história da ABRH-BA, que foi fundada em 1989. Formado em administração, o baiano que é sócio-diretor da SOMOS Conexões Estratégicas, ex-sócio e cofundador da IKIGAI Brasil, planeja executar durante o triênio o projeto 30 anos em 3, junto com Fernanda Borges, gerente de RH do Sabin, como vice-presidente, e Fábio Martins, sócio-diretor da PROJEK, como vice-presidente financeiro. "É uma honra assumir este cargo e enfrentar o desafio de ser o presidente mais jovem do país na ABRH. Temos 21 diretrizes planejadas com os vice-presidentes e equipe interna para este triênio que logo serão executadas", afirma.