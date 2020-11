Governo do Estado declara situação de emergência em nove cidades afetadas pelas chuvas

O Governo do Estado declarou situação de emergência em nove municípios baianos afetados por chuvas intensas. Assinada pelo governador Rui Costa, a decisão será publicada em decreto no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (4) e vai vigorar pelo prazo de 90 dias.

Das nove cidades, Almadina, Coaraci, Ibicaraí, Irecê, Itabuna e Lapão já decretaram situação de emergência. A prefeitura de Ibicuí declarou estado de calamidade. Em João Dourado e Juazeiro, o decreto municipal ainda vai ser publicado.

De acordo com o decreto, "fica autorizada a mobilização de todos os órgãos estaduais, no âmbito das suas competências, para envidar esforços no intuito de apoiar as ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução".

As cidades citadas pelo decreto são as que mais foram afetadas pelas fortes chuvas na Bahia. Segundo o superintendente da Sudec, o decreto estadual deve ser reconhecido pela federação. Além da Defesa Civil da Bahia, o órgão nacional também atua nos municípios afetados. Os locais devem receber recursos para as ações de recuperação.

Juazeiro registrou fortes chuvas entre a madrugada da última segunda (2) até o final da tarde daquele dia. Segundo o prefeito da cidade, Paulo Bonfim, a situação já está sobre controle porque não voltou a chover, mas a situação de emergência será decretada pelas graves consequências deixadas pela tempestade. Ainda de acordo com o gestor, foram registrados quase 130 mm de chuva na cidade na segunda.

“Temos muitos pontos de drenagem e a água toda escoou em 2h. Recebemos 111 ligações na segunda. Hoje, a situação está sob controle é apenas realizamos a limpeza. Alguns poucos pontos ainda possuem água”, diz o prefeito.

Na cidade, cerca de 20 famílias tiveram que sair de suas casas durante a chuva para se abrigarem em escolas do município. Bomfim afirma que todos devem retornar para suas casas até a quarta-feira (4).

A meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Cláudia Valéria da Silva, explica que o período chuvoso em grande parte do estado ocorre entre o final de outubro e o mês de março. Portanto, as chuvas devem continuar nas cidades já afetadas. A exceção é para a Salvador, o Recôncavo Baiano e a porção do litoral mais ao norte.

“Vai ser recorrente se ouvir falar em chuva. Estamos no começo do período chuvoso, estamos saindo da estação mais quente do ano e as chegadas dos sistemas que provocam chuvas serão acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento. Também ocorrem a chuvas com volume mais elevado em poucas horas”, explica a especialista.