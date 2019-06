Governo do estado e universidades assinam documento para o fim da greve

Representantes do governo do estado e do Fórum das Associação dos Docentes das Universidades Estaduais (Fórum das ADs) assinaram, na noite desta segunda-feira (10), na sede da Secretaria de Educação do Estado (SEC), um documento que tem, como objetivo, o fim da greve nas universidades estaduais. O fórum é composto por professores da Uneb, Uefs, Uesb e Uesc.

Em nota, o governo do estado anunciou que trata-se de um “termo de compromisso” entre as partes. No entanto, a professora Ronalda Barreto, coordenadora da Seção Sindical dos Docentes da Uneb (Aduneb), afirmou que a assinatura foi da ata da reunião.

“O termo de acordo só é assinado depois que acaba a greve. Depois que a assembleia vota o termo, as lideranças assinam”, explicou, em entrevista ao CORREIO, na manhã desta terça-feira (11).

De acordo com o texto do documento, foi definido, de forma consensual, que o governo vai enviar um Projeto de Lei para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) com proposta de reestruturação do quadro de vagas da carreira de professor, permitindo até 900 promoções, logo após o fim da greve.

Deputados estaduais também participaram da mesa de negociação: Fabíola Mansur (PSB) e Hilton Coelho (Psol), respectivamente, presidente e integrante da Comissão de Educação, além do líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia, Rosemberg Pinto (PT).

Às quatro universidades, também serão garantidos R$ 36 milhões, no total, para que apliquem em investimentos. “Algumas das universidades têm renda, porque oferecem serviços que conseguem captar renda. Todo o recurso entra para o estado e o governo repassa, então, nesse recurso, tem dinheiro arrecadado pelas próprias universidades”, ponderou a professora Ronalda. Na Uneb, segundo ela, a verba será destinada à construção do Restaurante Universitário.

Salários

Outro ponto acordado foi que os salários serão pagos mediante reposição das aulas. O plano de reposição ser submetido à reitoria de cada instituição e à Secretaria da Administração do Estado (Saeb).

Se a greve acabar até dia 14 de junho, o estado garantirá o pagamento integral do salário do mês de junho de 2019. Além disso, mediante execução do plano de reposição das aulas, será pago o mês de maio junto com o mês de julho, e, em sequência, os dias de greve do mês de abril serão pagos no mês de agosto mediante execução do plano de reposição de aulas.

Além disso, até 72 horas após o encerramento da greve, será instalada uma nova mesa para negociação de outros pontos colocados pelas ADs envolvendo as outras secretarias de Estado, a exemplo da Fazenda (Sefaz) e Saeb.

“Qual foi o avanço? A instalação da mesa permanente de negociação, então, vários pontos que agora não foram acordados continuarão na mesa, após a greve”, diz a professora Ronalda. Segundo ela, o reajuste salarial será uma das questões que deve ser mantida na mesa permanente.

Na reunião do dia 8 de junho, o governo tinha negado a proposta dos docentes – de reajuste de 5,9% no salário base. “É uma relação agora de estabelecer confiança de que, mesmo que a greve acabe, vamos discutir isso. Estamos colocando toda a expectativa na mesa de negociação permanente para as questões trabalhistas”.

O secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, destacou os avanços da negociação. Segundo ele, a intermediação da Alba foi muito importante para a mediação.

“E longe da gente querer extrapolar o nosso papel, nós sabemos que as AD´s irão para as assembleias e, com toda a autonomia, irão pautar e negociar isso com seus pares. Mas, avaliamos este momento de hoje como muito positivo. Acreditamos que este período serviu para ponderar aquilo que a gente acha importante, mas não abrimos mão de reconhecer a importância das universidades para o desenvolvimento da Bahia. Em momento algum, o governador ou qualquer órgão de governo duvidou disso. E estamos confiantes com os pontos pactuados”, afirmou.

As assembleias nas quatro universidades estaduais estão previstas para acontecer nesta quarta-feira (12). Em Salvador, a da Uneb foi programada para começar às 9h, na quadra que fica ao lado do teatro do campus do Cabula.