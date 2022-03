Governo do estado entrega obras de contenção de encostas em São Caetano

As obras de três encostas foram entregues no bairro de São Caetano pelo governador Rui Costa na manhã deste sábado (12). Foram investidos cerca de R$ 14 milhões.

Os projetos foram executados pela Conder, empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur). Uma das contenções fica localizada na Rua Pereira Schindler e outra na Fonte do Capim. A terceira obra está situada em uma área entre o São Caetano e o Lobato. Rui também visitou a obra em andamento de uma contenção de encosta na Rua Alto do Pará, no Alto do Peru.

"São 4 encostas em pontos diferentes de São Caetano, são quase R$14 milhões para proteger vidas humanas, evitar que pessoas fiquem soterradas, isso é cuidar de gente, das vidas", disse o governador.

Os moradores da região elogiaram a obra. "Foi muito bom porque tiram as casas que estavam na encosta. Podia acontecer uma tragédia como já ocorreu em locais perto daqui, como o Marotinho", declarou a dona de casa Miriam Pimentel, 55 anos.

Já a aposentada Juraci Maria Alves dos Santos, 80 anos, destacou as outras vantagens da obra. "Além da retira das casas e uma oficina que estavam na ponta da encosta e por isso corriam o risco de virem a baixo, a comunidade ganhou uma praça onde antes o pessoal tinha o hábito de jogar lixo. Agora as crianças têm onde brincar e houve a diminuição de mosquitos", disse.