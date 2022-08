Governo do Estado faz leilão com motos, carros e eletrônicos

Acontece no dia 22 de agosto um leilão de bens públicos promovido pela Secretaria da Administração (Saeb). O certame vai leiloar 124 lotes, compostos por automóveis, motocicletas, aparelhos, equipamentos eletrônicos, móveis de escritório, dentre outros.

Os itens leiloados foram avaliados em R$ 956,7 mil e podem ser adquiridos em uma sessão pública, que ocorrerá de forma 100% online, a partir das 9h. Para participar, basta acessar o site www.nordesteleiloes.com.br e ofertar um lance. É necessário também fazer um cadastro no endereço eletrônico, com antecedência de até 48 horas antes do início do pregão.

Os interessados que desejarem visitar os bens presencialmente antes de dar um lance, poderão fazer visitações em Salvador, Juazeiro, Barreiras e Guanambi. O período e os endereços completos para visitação dos bens estão disponíveis no site www.comprasnet.ba.gov.br e no site do leilão. Para visitar os bens será necessário realizar agendamento prévio, que deverá ser feito por meio do endereço eletrônico: comissao.leilao@saeb.ba.gov.br ou pelo telefone (71) 3117-8613.

Quem preferir conferir os bens no conforto de casa também poderá ter acesso a todo o material pelo site do leilão e fazer lances antecipadamente, mesmo antes da abertura da sessão, sem prejuízo dos lances realizados durante o certame. O leilão ocorrerá na modalidade de maior oferta. Ou seja, o participante que oferecer o maior lance arremata o bem.

Os vencedores devem pagar, à vista, o valor integral do bem arrematado. Além disso, os ganhadores devem pagar também a comissão do leiloeiro, que correspondente a 5% sobre o valor do lote arrematado.

Os bens públicos que serão levados a leilão não estavam mais sendo utilizados pelo Estado. O valor arrecadado com a venda dos bens será destinado para o Tesouro Estadual. Interessados também podem obter mais informações pelos telefones (71) 9.9219-4314, (71) 3115-3191, (71) 3117-8613.

O certame será comandado pelo leiloeiro oficial Arthur Ferreira Nunes, selecionado por sorteio. Todas as informações do leilão constam no Edital Saeb 07/2022, publicado na edição de sexta-feira (5) do Diário Oficial do Estado.