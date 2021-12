Governo do Estado inicia triagem para reconstrução de casas destruídas pela chuva

Foi iniciado, nesta quarta-feira (15), o trabalho de triagem para a construção e reconstrução de imóveis afetados pelas chuvas no Extremo Sul baiano, conforme decidido em reunião no gabinete avançado do Governo do Estado instalado na cidade de Itamaraju. Equipes das coordenações Social e de Engenharia da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder) continuam em campo nas áreas afetadas.

Cerca de 20 agentes das duas áreas foram distribuídos em equipes que começaram o trabalho pelo distrito Nova Alegria, em Itamaraju, e pela cidade de Jucuruçu, com o trabalho de estabelecimento do perímetro de áreas afetadas em cada uma das localidades para levantar o número de residências total ou parcialmente destruídas. Os dois municípios estão entre as áreas mais destruídas pela chuva.

O presidente da Conder, José Trindade, liderou a primeira reunião antes da saída das equipes. "Nosso trabalho é dar todo o apoio de infraestrutura para as pessoas que foram atingidas por esse desastre aqui na região. Nossa equipe estará em campo identificando as demandas nessas cidades das pessoas que perderam seus imóveis ou tiveram suas casas danificadas", explicou.

Além da construção de novas casas, o que deverá acontecer em novas áreas com maior segurança e menor risco de novos alagamentos, também será planejada a recuperação de residências que tiveram danos menores, sem comprometimento da estrutura. Para a recuperação, os trabalhos serão executados em parceria do Governo do Estado com os Consórcios Intermunicipais de Infraestrutura.

Projeto de Lei aprovado

Foi sancionado pelo governador Rui Costa e publicado na edição desta quarta-feira (15), no Diário Oficial do Estado, o Projeto de Lei que libera R$ 20 milhões em financiamentos para atender os comerciantes que tiveram prejuízos por causa da chuva. O Projeto foi enviado pelo Governo do Estado, na última segunda-feira (13) à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e aprovado ontem (14). Os empréstimos de até R$ 150 mil não terão cobrança de juros. Um posto da Desenbahia já está em funcionamento em Medeiros Neto para atender aos interessados.



Com a aprovação da lei, o governo baiano também poderá adquirir fogões e geladeiras para doação às famílias de baixa renda moradoras de cidades atingidas pelas enchentes. Além disso, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) está autorizada a aplicar, no mês de dezembro de 2021, a tarifa social prevista no “Programa Tarifa Residencial Social” aos moradores, comerciantes e prestadores de serviços dos municípios baianos atingidos pelas enchentes.

Balanço da Defesa Civil

A Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado da Bahia (Sudec) está em fase de atualização das informações e, para isso, depende do recebimento dos dados computados pelos municípios. Até a tarde desta terça-feira (14), haviam sido registradas 12 mortes provocadas pelas chuvas no estado: Itapetinga (1), Jucuruçu (1), Amargosa (2), Itaberaba (2), Itamaraju (3), Macarani (1), Prado (1) e Ruy Barbosa (1). Ainda de acordo com o último balanço, foram computados 267 feridos, 6.371 desabrigados e 15.199 desalojados. A população afetada pelas enchentes chega a 220.297 pessoas.