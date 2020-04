Governo do Estado lança aplicativo de pesquisa de preços em tempo real

Um aplicativo para ajudar o consumidor a fugir de preços abusivos e da especulação envolvendo produtos de alta procura durante a pandemia do coronavírus foi lançado pelo Governo do Estado nesta sexta-feira (10). Através do Preço da Hora Bahia, os cidadãos baianos terão cotações de mais de seis milhões de produtos em tempo real. Para fazer a cotação, o sistema toma como base cerca de 3,2 milhões de notas fiscais eletrônicas processadas todos os dias no Estado.

O usuário precisa aproximar o código de barras impresso na embalagem da câmera do celular ou digitar o nome do produto desejado para que o aplicativo forneça as cotações. No celular ou na tela do computador, já que o Preço da Hora Bahia também conta com um site, é possível comparar, por exemplo, os preços de itens hoje difíceis de encontrar, como álcool em gel, máscaras e luvas, em meio a seis milhões de produtos comercializados diariamente em toda a Bahia.



O Preço da Hora Bahia abrange todos os produtos vendidos no varejo, com destaque especial para combustíveis e medicamentos. Solicitada a pesquisa, o aplicativo irá apresentar os preços de venda do produto nas últimas horas, na região em que está o consumidor, utilizando a localização do seu celular.

Ao receber a relação de preços e locais onde eles estão sendo praticados, o consumidor terá na tela informações sobre quando foi realizada a última venda, telefone e rota para chegar ao estabelecimento. É possível, ainda, acessar um gráfico com o histórico de preços do produto.

De acordo com o secretário da Fazenda do Estado, Manoel Vitório, estas informações têm como fonte exclusiva as notas fiscais armazenadas na Sefaz-Ba, “o que reforça a importância de se pedir a nota fiscal em todas as compras”.



As informações são fornecidas pelas cerca de 180 mil empresas presentes nos 417 municípios da Bahia, ao emitirem a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) ou a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Diariamente, são mais de 3,2 milhões de notas fiscais processadas pela Sefaz-Ba, com picos superiores a 4,4 milhões. Só em Salvador são emitidas mais de 1,2 milhão notas fiscais eletrônicas todos os dias. O Interior, por outro lado, responde por 68% do total de produtos comercializados no varejo.



O diretor de Produção de Informações da Sefaz-Ba, Jadson Bitencourt, esclarece que os preços são obtidos das informações de notas já emitidas, e que o estabelecimento não é obrigado a garantir um preço que tenha sido praticado em promoção ou situações como vendas a usuários fidelizados, descontos por pagamento à vista, promoções-relâmpago, entre outras. O Preço da Hora Bahia exibe o preço praticado e o eventual desconto concedido. Por esta razão, principalmente quando encontrar preços muito menores que os de costume, o consumidor deve ligar para a loja e confirmar se o preço permanece o mesmo. Isto pode ser feito diretamente do aplicativo, que exibe o telefone informado pelo estabelecimento na nota fiscal.

O Preço da Hora Bahia baseia-se em uma solução desenvolvida pelo governo da Paraíba em parceria com o Tribunal de Contas do Estado (TCE-Pb), cedida para a Bahia como parte da política de intercâmbio de boas práticas entre os estados no âmbito do Consórcio Nordeste, presidido pelo governador Rui Costa.