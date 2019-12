Governo do Estado terceiriza gestão do programa de artesanato produzido na Bahia

(Divulgação)

Trabalho dos artesãos baianos voltará a ser vendido no Porto da Barra

O Centro de Comercialização do Artesanato da Bahia, que funcionava no prédio do extinto Instituto Mauá, no Porto da Barra, será reaberto no dia 10 de dezembro, às 16h30, sob novo comando. Quem assume a loja, bem como a gestão da produção artesanal baiana, é a Associação Fábrica Cultural, vencedora do edital realizado pelo Governo do Estado. De acordo com Jaqueline Azevedo, da Fábrica Cultural, a reabertura do espaço "é apenas uma das estratégias da nova administração que está realizando um diagnóstico da produção baiana em 27 territórios de identidade, selecionados pela relevância cultural, técnica e representatividade".

(Foto:Evandro Veiga/Divulgação)

A Associação Fábrica Cultural é presidida por Margareth Menezes

Nova direção

Dentre as ações previstas pela nova gestão está o lançamento de uma plataforma digital que reunirá o trabalho artesanal e colocará o comprador em contato direto com os artesãos. Além disso, a Fábrica Cultural planeja para fevereiro a reabertura da antiga loja do Pelourinho que se transformará num centro de qualificação. Além do Porto da Barra, a nova gestão pretende abrir duas outras lojas físicas e aproximar o artesanato baiano do público através de ações como participação em feiras, eventos e rodadas de negócios, além de estabelecer parcerias com setores como turismo, arquitetura e decoração.



3 X 4 GENTE BOA

(Divulgação)

Lucas Normande está à frente da importadora Grand Cru

Desde que deixou Maceió, sua cidade natal, para se aventurar pelo mundo, Lucas Normande sempre teve Salvador como o lugar onde viveria um dia. Foram nove anos em São Paulo, dois em Montreal, no Canadá, até decidir mudar de vez para a Bahia. Formado em Administração pela PUC/SP e com MBA no Insper (Ensino Superior em Negócios, Direito e Engenharia), o alagoano atuou em diferentes empresas até resolver empreender na área de enogastronomia, inspirado em experiências vividas fora do Brasil trabalhando em cafés. Foi então que recebeu o convite de um primo, Gustavo Jurema, que comandava a loja da importadora de vinhos Grand Cru na capital alagoana, para que assumisse a unidade da marca em Salvador. Lucas não contou conversa e logo tomou a frente da loja da importadora, na Bahia Marina. Foi a sopa no mel. Apesar do pouco tempo no comando, Lucas já se prepara para abrir a segunda loja na capital baiana. No próximo dia 11, ele inaugura a segunda unidade da marca, desta vez no Shopping Barra.



Lista VIP

Ginno Larry assina a lista de convidados do lançamento da nova coleção de joias Carolina Costa, na próxima quinta-feira (5), às 17h, no Salvador Shopping.

(Divulgação)

Ginno Larry é um dos promoters mais festejados da cidade

Só quero chocolate

A partir das 10h da próxima sexta-feira (6), a Amma Varanda, no Museu Carlos Pinto, no Corredor da Vitória, estará aberto ao público. O espaço, que funcionará de quarta a domingo, das 10h às 20h, vai reunir os produtos da marca de chocolates, além de pratos criados pela chef Fernanda Escariz preparados com ingredientes locais como cacau, licuri, pupunha, dentre outros. No dia anterior, na quinta (5), das 18h às 21h, o casal Diego Badaró e Luiza Olivetto recebe convidados para apresentar o espaço que segue a mesma linha da Casa do Sabor, que comandam em São Paulo, há cinco anos.

(Divulgação)

A AMMA vai funcionar no Museu Carlos Costa Pinto de quarta a domingo

Centenário

O livro que celebra o centenário do designer baiano Zanine Caldas (1919-2001), vai ganhar lançamento no Museu de Arte Moderna (MAM-BA), no próximo dia 12, às 17h. A obra, que reúne mais de 300 imagens, sai pela editora Olhares e tem textos assinados por Maria Cecilia Loschiavo dos Santos, professora da FAUUSP; Lauro Cavalcanti, crítico de arquitetura e diretor da Casa Roberto Marinho; e Amanda Beatriz Palma de Carvalho, pesquisadora da obra de Zanine, além de um ensaio do fotógrafo de arquitetura André Nazareth. O filho do artista, o também designer Zanini de Zanine, participará do lançamento que está sendo organizado pela galerista Eva Pena Cal.

(Divulgação)

Capa do livro editado pela Olhares

Arte colaborativa

A coreógrafa Cristina Castro assume a Coordenação de Projetos do Teatro Vila Velha e lança a campanha de financiamento coletivo Amigos do Vila. A plataforma já está em funcionamento e será oficialmente lançada no próximo dia 12, às 20h, no Cabaré dos Novos.

Delícias

Priscila e Alberto Diniz, inauguram, no próximo sábado, mais uma unidade da Confeitaria Priscila Diniz. Desta vez, os irmãos e sócios escolheram o Shopping da Bahia para o novo endereço da marca.

(Divulgação)

Alberto e Priscila Diniz abrem nova confeitaria no Shopping da Bahia

Mais +

Estreante no horário nobre da TV Globo, a autora baiana Manuela Dias já disse a que veio na primeira semana da novela Amor de Mãe. Com um texto precioso, elenco afinado e a direção certeira de José Luiz Villamarim, o folhetim tem tudo para atrair de volta os telespectadores que tinham dado um tempo das novelas. Com direito aos clichês típicos do gênero, a teledramaturgia deve voltar a ser assunto dos brasileiros. E Manuela Dias já garantiu lugar entre os novelistas do primeiro time da emissora carioca.

Menos –

Com todo o respeito aos artistas dos mais diversos gêneros musicais, mas o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) não é lugar para grandes shows. Parece que o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC) não tem a menor noção do seu papel de zelador do patrimônio, nem da preciosidade do espaço que é, curiosamente, tombado pelo próprio órgão, e também pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), que ignora o que está acontecendo no Solar do Unhão.