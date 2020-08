Governo entrega obra de recuperação em trecho de rodovia de Itambé

O trecho de 24 quilômetros da rodovia BA-634, que liga o município de Itambé ao distrito do Tomba, no viziho de Ribeirão do Largo, no sudoeste baiano, foi totalmente requalificado e enregue nesta terça-feira (18) pelo governo da Bahia. A obra teve investimento de R$ 5,8 milhões.

“Além da entrega da requalificação desse trecho da estrada pra Ribeirão, assinei a ordem de serviço pra iniciar as obras de dois acessos à cidade de Itambé, e também obras de abastecimento de água, esgotamento sanitário, e entregamos uma unidade importante de um centro de acolhimento para crianças e adolescentes. São obras que cuidam da vida das pessoas. Pode não ser uma obra física gigantesca, mas que fazem diferença na vida das pessoas”, afirmou o governador Rui Costa, durante a cerimônia.

O governo também entregou a obra de pavimentação de seis ruas no Bairro Durvalina, obra que contou com investimento estadual de R$ 600 mil e foi executada pela prefeitura por meio de convênio com a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder).

A pavimentação intertravada, segundo o governo do estado, contemplou também a instalação de mais de dois quilômetros de meio-fio e passeios. Na ocasião, o governador fez a inauguração simbólica da ampliação do sistema de esgotamento sanitário do bairro Jardim Vitória.

Para o município de Ribeirão do Largo, foi autorizado que a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) a celebrar três convênios no âmbito do Programa Bahia Produtiva.

Os convênios, que contarão com investimento de mais de R$ 700 mil, irão beneficiar a Cooperativa Mista de Produção e Comercialização Camponesa da Bahia (CPC-BA); Associação de Agricultores Familiares da Comunidade de Quilombo de Thiagos e Associação dos Apicultores de Ribeirão do Largo.

Centro de Acolhimento

Em parceria com a prefeitura de Itambé, o Governo do Estado também inaugurou a Unidade Regional do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. O governador Rui Costa visitou o local que tem capacidade para 20 vagas e faz parte da expansão dos serviços de Proteção Social Especial da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia (SJDHDS).

A gestão estadual investiu R$ 180 mil na unidade. O centro ainda atenderá os municípios de Barra do Choça, Encruzilhada e Macarani.

Também foram assinadas as ordens de serviço para restauração de trechos de acessos entre Itambé e a BA-263, com extensão de 1,45 quilômetro e investimento previsto de mais de R$ 1 milhão.

As ordens de serviço ainda incluíram melhorias e adequação da estação de tratamento de água de Itambé com investimento de R$ 203 mil.

Foi autorizada também implantação do sistema de abastecimento de água para atender o assentamento dos aposentados e pensionistas San Nicola de Bari. Foram destinados R$ 141 mil para execução da obra.

Por fim, foi assinada a ordem de serviço para ampliação da estação de tratamento de esgoto do sistema de esgotamento sanitário de Itambé. O investimento previsto é de R$ 297 mil. O governador encerrou a agenda em Itambé com visita ao Colégio Estadual Polivalente. Rui anunciou que unidade receberá quadra coberta, campo society e outras melhorias.