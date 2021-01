Governo estadual autoriza construção de duas novas escolas em Salvador

O Governo do Estado anunciou, nesta quarta, 6, a construção de duas escolas de Tempo Integral em Salvador. As duas unidades, que atenderão 2.360 estudantes, serão implantadas no Imbuí e Sussuarana, com investimento contratado da ordem de R$ 40 milhões.

A escola do Imbuí ficará na Rua das Araras, na área onde estão localizados os colégios estaduais Professor Rômulo Almeida e Angelita Moreno. A autorização para o desenvolvimento dos projetos básico e executivo e a construção das unidades escolares foi dada nesta quarta, 6, em visita do secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, acompanhado pelo presidente da CONDER, Sérgio Silva. Os serviços serão iniciados pelos sistemas viário e de infraestrutura do entorno.

“Esta é uma demanda que já vínhamos conversando com os gestores e a comunidade escolar das duas escolas para mantermos a mesma oferta para os estudantes com a unificação. São duas escolas que vêm mostrando um bom desempenho na aprendizagem e terão à sua disposição uma estrutura de alto padrão, com quadra poliesportiva coberta, auditório, campo society, laboratórios e biblioteca.”, explicou o secretário Jerônimo Rodrigues.

A segunda escola ficará na Avenida Ulisses Guimarães, no bairro de Sussuarana. De acordo com o Governo do Estado, outras seis escolas de tempo integral serão construídas na capital baiana. As obras ficarão a cargo da CONDER. As novas escolas estão previstas para os bairros da Vila Canária, Lobato, Estrada das Barreiras, Jardim Cajazeiras, Paripe e São Cristóvão. As escolas do Imbuí e de Sussuarana terão capacidade para absorver de 960 a 1.400 estudantes, respectivamente.