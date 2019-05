Governo federal cancela evento da ONU em Salvador sobre o clima

O governo federal cancelou a Climate Week ("Semana do Clima"), evento que aconteceria em Salvador de 19 a 23 de agosto, com organização da Convenção Quadro das Nações Unidas, falando das mudanças climáticas no mundo.

A Semana do Clima faz parte de uma série de eventos que estimulam o cumprimento do Acordo de Paris, pedindo mais pró-atividade dos governos em medidas para tentar conter as mudanças climáticas.

É um dos eventos de destaque antes da Conferência do Clima (COP25), que vai acontecer no mês de dezembro em Santiago (Chile). O Brasil sediaria esse evento, mas o presidente Jair Bolsonaro pediu e ele foi transferido.

De acordo com o Globo, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) afirmou em nota que o evento foi "concebido pela gestão anterior", quando estava previsto que o Brasil sediaria a COP25, o que não irá mais ocorrer. A pasta deixou os recursos do programa que tem para políticas contra mudanças climáticas praticamente zerados esse ano - foram bloqueados 95% dos R$ 11,8 milhões previstos no orçamento.

Leia nota da ONU:

Viemos informá-los que o Governo Federal do Brasil decidiu cancelar a Semana do Clima em Salvador, Bahia.

O prefeito de Salvador e o governo do estado também foram informados pelo governo federal e estão em discussões nesta semana.

A UNFCCC (Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima) lamenta o anúncio do governo brasileiro e está agora buscando ativamente outras opções na região. Esperamos ter notícias a tempo da nossa conferência telefônica desta semana.

A UNFCCC não irá emitir um comunicado oficial até que recebamos uma notificação por escrito tratando do pedido de confirmação de sediar enviado anteriormente.

Até lá, sugerimos que tratem essa informação com a sensibilidade que ela demanda.

Saudações,

Equipe de Suporte da Semana do Clima