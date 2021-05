Governo inaugura nova maternidade no Subúrbio de Salvador na segunda (31)

O governador Rui Costa inaugura, na próxima segunda-feira (31), uma nova maternidade no Subúrbio Ferroviário de Salvador. A unidade de saúde vai se chamar Maria da Conceição de Jesus, em homenagem à enfermeira obstétrica, que serviu por mais de 30 anos à assistência ao parto na rede estadual de saúde, sendo 26 na Maternidade Albert Sabin, localizada em Cajazeiras, onde ocupava o cargo de diretora. Ela morreu no ano passado, vítima de covid-19.



Para a estruturação da unidade, onde funcionava o Hospital João Batista Caribé, foram investidos cerca de R$ 41 milhões.



Serão 90 leitos, sendo 10 de UTI Neonatal, 15 de cuidados intermediários, 10 de Gestação de Alto Risco, 25 de Obstetrícia Clínica, 25 de Obstetrícia Cirúrgica e 5 no Centro de Parto Normal Peri-hospitalar. Todos estruturados para oferecer condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos especializados para o parto de risco habitual e da gestação de alto risco.



“Em breve, vamos inaugurar as policlínicas de Escada e de Narandiba, mas a inauguração desta maternidade é especial devido à grandiosidade dela e sua importância, principalmente, para as pacientes em gestação de risco. É uma grande realização do Estado na área de saúde, com equipamentos de alta tecnologia e estrutura para ser referência não só para a região do subúrbio, mas para toda a Bahia”, afirma o governador Rui Costa.



Na maternidade Maria da Conceição de Jesus serão oferecidos serviços de urgência e emergência, sendo referência para as situações de maior complexidade obstétrica; internação obstétrica destinada ao atendimento do parto de risco habitual, tratamento das intercorrências clínicas da gestação e do puerpério; serviço de referência à gestação de alto risco, constituído por ambulatório especializado em pré-natal de alto risco, consultas especializadas em obstetrícia, cardiologia, enfermagem, nutrição e psicologia; e serviço de apoio diagnóstico e terapêutica, organizado para ofertar ações em regime ambulatorial e de internação hospitalar, em patologia clínica, anatomia patológica, eletrocardiografia, radiologia convencional, ultrassonografia obstétrica com doppler, ecocardiograma adulto e neonatal e tococardiografia.O Centro de Parto Normal Peri-hospitalar, também disponível na nova maternidade, é destinado a garantir a condução da assistência ao parto de baixo risco, puerpério fisiológico e cuidados com recém-nascido sadio, da admissão à alta, por obstetriz ou enfermeiro obstétrico. Composta por recepção e sala de exames, quartos PPP, área de deambulação, posto de enfermagem e sala de serviços. A maternidade também contará com um banco de leite humano.“A maternidade representa um grande incremento na assistência ao parto e ao recém-nascido nessa região da cidade que está dentro do projeto do governador de expandir, significativamente, os leitos de assistência ao parto no estado da Bahia”, afirma o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas.