Governo não tem mais dinheiro e tenta sobreviver ao ano, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) disse nesta sexta-feira (16) que o Brasil não tem mais dinheiro e que será um esforço do governo para aguentar o resto do ano, afirmando que está fazendo um milagre para a sobrevivência do país.

"O Brasil inteiro está sem dinheiro, obrigado pela pergunta (se dirigindo ao jornalista). Em casa que falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Os ministros estão apavorados. Estamos aqui tentando sobreviver no corrente ano. Não tem dinheiro e eu já sabia disso. Estamos fazendo milagre, conversando com a equipe econômica. A gente está vendo o que a gente pode fazer para sobreviver", disse, no Palácio do Planalto.

A resposta veio depois de uma pergunta sobre a possibilidade de acabar os recursos desse ano para o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O órgão anunciou na quinta a suspensão de cerca de 4,5 mil bolsas de iniciação científica, mestrado e doutorado por conta da falta de verbas.

O presidente citou que o Exército vai reduzir a carga horária por não ter recursos para arcar com a alimentação. "O Exército vai entrar em meio expediente. Não tem comida para o recruta, que é filho de pobre. Essa situação em que nos encontramos é grave, não é maldade da minha parte, não tem dinheiro. Só isso", disse.

Bolsonaro foi questionado sobre o que fazer para melhorar a economia. Ele citou a MP da liberdade econômica e a reforma trabalhista feita no governo Temer. "Se não tivesse mexido estaria pior ainda. Privatizando, concessões, o Estado atrapalhando o menos possível", deu sua receita.