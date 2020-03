Governo pede suspensão de voos do Rio, de São Paulo e internacionais para a Bahia

O governo da Bahia solicitou à Agência Nacional da Aviação Civil (Anac) e à Agência Nacional da Vigilância Sanitária (Anvisa) que todos os voos internacionais, assim como os com origem ou destino de São Paulo e do Rio de Janeiro sejam suspensos no estado. A medida foi anunciada pelo governador Rui Costa, no início da tarde desta quarta-feira (18) e vale para todos os aeroportos da Bahia para evitar a disseminação do coronavírus.

Segundo Rui, o pedido é de que a suspensão seja imediata, tão logo as agências federais autorizem.

“Estou solicitando formalmente, como fez o governador do Ceará (Camilo Santana), a suspensão de todos os voos para locais com contaminação comunitária, especificamente os voos internacionais e os para São Paulo e Rio de Janeiro, que são dois lugares que já tem, comprovadamente, transmissão comunitária”, afirmou, referindo-se aos casos de infecção em que o vírus já circula no local.

O governador destacou que quem pode suspender os voos é o governo federal. “Mas estou assinando hoje uma solicitação para pedir em caráter emergencial. Boa parte da contaminação que recebemos foram, inicialmente, de pessoas que chegaram do exterior, e esses últimos foram de pessoas que vieram do Rio e de São Paulo”.

O CORREIO aguarda o posicionamento da Anvisa e da Anac. A Vinci Airports, que administra o aeoporto de Salvador, informou que não vai se posicionar sobre a solicitação.

