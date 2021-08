Governo pretende desativar hospital de campanha da Fonte Nova até o dia 15

Com uma queda nos casos de covid-19 na Bahia, o governo resolveu começar a desativação do hospital de campanha na Arena Fonte Nova. Com isso, o estádio poderá voltar a receber jogos já a partir de setembro.

O processo vai acontecer de maneira gradual, com previsão de ser encerrado em 15 de setembro, segundo a secretária de Saúde interina, Tereza Paim.

"Na verdade, nós estamos desmobilizando, sim, a Arena. Estamos fazendo de uma forma bem responsável e gradativa. Por que que vamos desativar, em primeiro lugar, a Arena? Porque ela pode, a qualquer momento, ser reativada. Este é o primeiro ponto. E porque ela não nos dá condição de ser um outro hospital que não seja covid. Lá não é um hospital, lá é um estádio de futebol. Então, até o dia 15 de setembro, nós estaremos desmobilizando e dando seguimento à ordem do governador em relação a atuação ou não dos jogos", disse ela em entrevista ao Jornal da Manhã, da TV Bahia.

O hospital está com sete pacientes em leitos clínicos e oito em leitos de UTI, segundo dados do sistema de transparência da secretaria. A taxa de ocupação é de 15%.

Além do hospital de campanha, a Fonte Nova também tem sido usada como ponto de vacinação com sistema drive thru.

O espaço dedicado à covid foi inaugurado em junho do no passado. Com a diminuição dos índices, chegou a ser desativado em outubro, mas voltou a ser aberto em fevereiro deste ano, após nova alta.