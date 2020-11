Governo publica novo cronograma para concurso de soldado e oficial de saúde

Os novos cronogramas dos concursos públicos para soldado da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e para oficial de saúde da PM foram publicados pela Secretaria da Administração (Saeb) neste sábado (7), no Diário Oficial do Estado.

Os documentos estão disponíveis no Portal do Servidor e no site da organizadora dos certames, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação.

As duas portarias trazem as próximas atividades de cada concurso após o procedimento de heteroidentificação dos candidatos que se autodeclararam negros, entre elas a divulgação do resultado provisório da heteroidentificação e o período para interposição de recursos a esta fase. Com isso, a previsão é que o resultado final e a homologação dos dois concursos públicos sejam publicados no dia 27 de novembro.

Os concursos - regidos pelos editais SAEB 02/2019 e SAEB 03/2019 - foram lançados no final de 2019 e as primeiras provas realizadas no início deste ano. Entretanto, a pandemia atrasou todo o cronograma. O certame para candidato a soldado da PM e do Corpo de Bombeiros registrou 112,3 mil inscritos, enquanto que o concurso para médico e odontólogo da Polícia Militar chegou ao total de 790 inscritos.