Governo recua e suspende aulas na rede estadual em Salvador, Feira e Porto Seguro

O governador Rui Costa (PT) decidiu suspender, por 30 dias, as aulas da rede estadual de ensino nas três cidades baianas onde há registros do novo coronavírus, quais sejam, Salvador (4 casos), Feira de Santana (5) e Porto Seguro (1). A paralisação das atividades já valem a partir dessa terça-feira (17).

O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira (16), quando o governador divulgou uma série de medidas que visam conter o avanço do novo coronavírus (covid-19) na Bahia. As ações serão publicadas em decreto na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) dessa terça. Mais cedo, a Secretaria da Educação do Estado (SEC) havia informado que as aulas prosseguiriam normalmente em toda a rede, mas a decisão foi revista pelo governador.

“Ao longo da semana, iremos monitorar a situação em outras cidades e esta medida poderá ser ampliada. Continuaremos a agir com responsabilidade e serenidade para conter e garantir assistência à saúde pública aos baianos e baianas”, destacou Rui, em reportagem publicada no site da Secom estadual.

Eventos culturais, religiosos e esportivos

Ainda segundo o governador, os eventos que reúnam mais de 50 pessoas em Salvador, Feira de Santana e Porto Seguro estão suspensos, sejam de cunho religioso, político ou cultural.

Rui ainda determinou a higienização especial para todos os transportes públicos na Bahia.

“A medida irá valer para o transporte municipal de cada cidade, intermunicipal, interestadual e mesmo para todos os transportes escolares, sejam eles privados ou públicos feitos pelas prefeituras”, detalhou.

Medição de temperatura

O governador também estabeleu a medição da temperatura das pessoas que chegam ao estado da Bahia pelos aeroportos, Rodoviária de Salvador e rodovias federais que dão acesso, principalmente, aos passageiros que vêm de São Paulo e Rio de Janeiro.

De acordo com Rui, serão instalados postos avançados na BR-116, BR-101 e na BR-242, que ligam a Bahia ao Centro-Oeste do país. Caminhões e ônibus serão parados para que a medição da temperatura dos passageiros seja realizada.

"Aqueles que apresentarem temperatura elevada ou febre não terão a entrada permitida no estado. Caso seja baiano, será orientado sobre os procedimentos que deve adotar", comenta o texto divulgado pela Secom.

Ele também estabelece a suspensão do recadastramento de pensionistas e inativos do Estado da Bahia que é realizado mensalmente. O procedimento ficará suspenso por 90 dias, a partir dessa terça (17). As férias e licença-prêmio de todos os profissionais de saúde da Bahia também ficam suspensas e serão reprogramadas posteriormente.

Medidas para conter o avanço da doença em Salvador também foram anunciadas pelo prefeito ACM Neto nesta segunda, incluindo a suspensão das aulas nas redes municipal e particular a partir de quarta-feira (18), além do fechamento de cinemas e academias durante 15 dias. As faculdades particulares também devem suspender as aulas a partir de quarta.

CASOS DE CORONAVÍRUS NA BAHIA (até 13h50 de segunda-feira, 16/03)

● Salvador

1 - Mulher, 52 anos, vinda da Espanha (13/03)

2 - Mulher, 11 anos, filha da primeira (13/03)

3 - Homem, 72 anos, vindo da Itália (13/03)

4 - Homem, 49 anos, vindo da Alemanha e Espanha (15/03)

● Feira de Santana

1 - Mulher, 34 anos, vinda da Itália (06/03)

2 - Mulher, 42 anos, empregada doméstica da primeira (07/03)

3 - Mulher, 68 anos, mãe da empregada doméstica (11/03)

4 - Homem, 73 anos, pai da empregada doméstica (13/03)

5 - Mulher, 50 anos, vinda dos Estados Unidos (15/03)

● Porto Seguro● Porto Seguro

1 - Homem, 43 anos, trabalha na residência de uma das pessoas que pegou a doença em um casamento em Itacaré (16/03)

