Governo vai monitorar zap e redes sociais para evitar festas no Carnaval

O governo do estado vai monitorar as redes sociais para evitar que festas clandestinas aconteçam durante o período do Carnaval. Festas de rua estão proibidas em toda a Bahia, conforme determinado por decreto estadual.

Segundo o governador Rui Costa, as polícias Militar e Civil e também a Secretaria da Segurança Pública (SSP) vão monitorar grupos de WhatsApp e nas redes sociais para prevenir que esses eventos aconteçam. "Vamos monitorar para tentar identificar algum planejamento, organização e para agir preventivamnete notificando e intimando as pessoas organizadoras, porque isso evita tensão nomomento da restrição na rua", explicou o governador.

No último fim de semana, um bloquinho de Carnaval percorreu as ruas do Centro Histórico, em Salvador. Após o evento, o governador derteminou a proibição das festas de rua até o dia 2 de março.

Entrega de viaturas

As falas do governador aconteceram durante uma solenidade de comemoração dos 197 anos da Polícia Militar da Bahia (PMBA) na Vila Policial Militar do Bonfim, em Salvador. Na ocasião, foram entregues 150 motocicletas e 27 viaturas para a corporação.

Como parte das comemorações, policiais militares receberam também medalhas por tempo de serviço prestado à comunidade baiana e haverá entrega de títulos de Amigo da PM a personalidades civis.