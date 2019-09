GPS de celular roubado 'dedura' e adolescente é detido em campus da Ufba

Esta quinta-feira (12) foi fora do comum para os estudantes do campus de São Lázaro da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Pela manhã, uma tropa das Rondas Especiais (Rondesp) da Polícia Militar esteve no local.

O estranhamento tem motivo. Além de não ser uma visita comum, o campus já passou por outra situação envolvendo polícia na quarta-feira (11), quando um adolescente de 17 anos foi preso, após ser localizado através do GPS de um celular roubado.

Em relação à visita da Rondesp, a Ufba informou que o campus foi apenas usado como passagem para que a polícia pudesse chegar ao Calabar. A PM confirmou a informação e disse que, no bairro, fez uma operação que resultou na apreensão de 64 pinos de cocaína, R$ 335 em espécie e um aparelho celular. Os objetos estavam com um adolescente de 16 anos.

Já em relação ao jovem preso, a Ufba disse que os policiais foram acompanhados por agentes de segurança da instituição e que "nenhum membro da comunidade acadêmica esteve envolvido na ocorrência".

Segundo a Polícia Militar, uma equipe da 41ª Companhia Independente da PM (Garcia/Federação) foi acionada por duas vítimas de assalto, que relataram ter sido roubadas por um rapaz em uma praia no bairro de Ondina.

Durante as buscas, o adolescente suspeito foi encontrado escondido em um matagal que permite acesso à Faculdade de Filosofia da Ufba. Na abordagem, os policiais encontraram uma porção de maconha acondicionada em um saco plástico, um cigarro de maconha, uma tesoura e um pacote de seda.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Para o Adolescente Infrator (DAI) e, em seguida, o rapaz foi autuado por ato infracional análogo ao crime de porte/uso de drogas.

De acordo com a Polícia Civil, por se tratar do uso de uma droga de menor potencial ofensivo, a pena não envolve privação de liberdade. O procedimento neste caso é a condução do menor até um responsável. No caso do adolescente detido em São Lázaro, nem a Polícia Civil nem a Vara da Infância confirmam se o infrator já foi liberado.

Ao CORREIO, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) informou que não irá fornecer detalhes sobre o caso, porque, como se tratar de um menor, corre em segredo de justiça.