Graduação digital é opção para quem busca flexibilidade e qualidade 

A educação através de plataformas digitais é uma realidade crescente nos últimos anos, porém em 2020 a pandemia do novo coronavírus acelerou a adesão a essa modalidade por conta do distanciamento social. Muita gente descobriu nesse processo que as vantagens da graduação digital vão muito além das aulas e atividades à distância.

De olho em uma carga horária mais flexível, o educador físico Jauan de Santana resolveu ingressar na graduação à distância em Nutrição da Uninassau para oferecer um atendimento ainda mais completo aos seus clientes e ficou surpreso com a dinâmica do curso. “Optei pelo curso EAD para poder estudar em horários programados por mim. Tenho uma rotina de trabalho intensa e seria impossível escolher a modalidade presencial”, explica. “Minha experiência desde o início foi surpreendente. Me impressionei com a proximidade do mercado de trabalho, que vem sendo também cada vez mais digital”, completa.

Um dos pontos de destaque, segundo Jauan, é a possibilidade de uma interação multiplataforma com o professor, que permite o acesso a um conteúdo muito mais variado que o da sala de aula. “A diferença das duas é que o foco professor/aluno na graduação presencial acaba trazendo um ensino muito ‘engessado’. Temos um amplo campo de estudos na modalidade EAD com links de artigos digitais, vídeos e sites especializados”, afirma.

Segundo a coordenadora de Cursos EAD da Uninassau, Priscila Lorena, o público que tem buscado a graduação à distância é formado, em sua maioria, por pessoas que estão em busca de um curso mais rápido e flexível, sem perder a qualidade do ensino presencial. “Temos investido cada vez mais na modalidade digital pois entendemos que é uma tendência cada vez mais forte”, aponta. “Temos mecanismos como o Blackboard, que foi premiado e é referência em todo país, além de um amplo leque de realidade aumentada; coach acadêmico e relatórios de produtividade”, lista.

A coordenadora reforça que saber lidar com a nova realidade digital é fundamental para a formação profissional em qualquer área. Jauan de Santana, que agora tem a experiência digital, já comemora as novas habilidades. “A graduação digital me beneficiará com essa preparação que acompanha o mundo moderno, com apresentações feitas através de vídeos, conversas de chat, tudo isso hoje em dia está muito presente no meio profissional após graduação”, comenta.

Desde a aula inaugural, os alunos são apresentados aos conteúdos e material didático, além de receberem orientações dos coordenadores de curso e de polo, ou seja, recebem todo o suporte da instituição através do Núcleo de Assistência ao Estudante.

As atividades e avaliações incluem dinâmicas online e presenciais já que os cursos garantem todos os acessos que os alunos presenciais têm à estrutura da universidade, inclusive através de encontros em finais de semana alternados com professores que lecionam os cursos tradicionais. “Para nós não existe diferença, os estudantes têm a mesma carga horária e conteúdos programáticos das matérias, conforme as determinações das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do Ministério da Educação”, destaca Priscila.

Oportunidade

De acordo com a coordenadora de cursos EAD, a Uninassau oferece cursos com mensalidades a partir de R$ 131,90. Mais informações sobre graduações e ingresso podem ser obtidas no site www.uninassau.digital.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.