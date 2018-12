Grammy de artista revelação, Alessia Cara é uma garota especial

Foram precisos oito anos para que Alessia Cara seguisse o caminho do colega canadense Justin Bieber, desde as publicações adolescentes de vídeos no YouTube, fazendo covers de Christina Aguilera, Amy Winehouse e Adele, até o Grammy 2018, em janeiro, de artista revelação.

A cantora e compositora canadense Alessia Cara, 22 anos, lança o seu segundo e bom álbum, The Pains of Growing (Foto/Divulgação)

Descendente de italianos da Calábria, Alessia Cara estreou em 2015 com o surpreendente single Here, um conto pop/R&B sobre deslocamento e solidão em uma festa adolescente e os desapontamentos de ser uma mulher jovem.

O primeiro e mediano álbum da cantora, Know-It-All, no mesmo ano, e o single com o tema do desenho animado Moana, How Far I'll Go, além do hit Stay (com Zedd), em 2017, expandiram o sucesso que é reafirmado agora com o segundo e bom álbum, The Pains of Growing (Universal Music).

Talvez Alessia não se transforme numa superestrela como Taylor Swift ou Ed Sheeran, mas ela tem um admirável habilidade em usar palavras e imagens que se movem suavemente do plano pessoal para o universal, sempre soando muito sincera.

"Eu sempre fui uma pessoa agressiva, há verdade em cada palavra que escrevo", canta na música de abertura (e quase faixa-título) Growing Pains (Dores de Crescimento). É uma frase que resume bem a identidade pop, pensativa e meio outsider de Alessia.

Em 7 Days, ela questiona a existência de Deus e se revela ainda mais na acusticamente despojada e desafiadora Girl Next Door. " Eu não sou Bowie, Prince ou Queen, mas pelo menos eu faço o que eu sonho", enquanto promete no refrão: "Você não vai esquecer essa garota da porta ao lado".

O estilo de cantar e escrever de Alessia já foi comparado ao das cantoras Lorde, Rihanna e Norah Jones. Ela, por sua vez, já declarou que sonha em compor e gravar uma canção com o ídolo Ed Sheeran.

São ótimas referências, claro, da mesma forma que, a essa altura, a garota canadense já inspira adolescentes mundo afora a gravar performances amadoras com seus violões para o YouTube.

Veja os videoclipes de Growing Pains e Trust My Lonely





***

DOCUMENTÁRIO conta a história de Back to Black, de Amy Winehouse

Um dos maiores álbuns da história da cultura pop, Back to Black (2006) vendeu mais de 19 milhões de cópias e colocou a inglesa Amy Winehouse (1983-2011) na galeria das divas eternas da soul music. A história da gravação do álbum é contada no documentário Amy Winehouse - Back to Black (Universal Music), lançado em DVD e no formato digital.

Com foco no processo criativo do trabalho, o documentário inclui cenas inéditas de Amy e novas entrevistas dos produtores Mark Ronson e Salaam Remi, além dos músicos e de outras pessoas que trabalharam no projeto que criou arranjos sublimes, mesclando soul, R&B, jazz e blues, para dez canções sobre decepções amorosas, bebedeiras e confissões da grande compositora e intérprete.

O lançamento inclui An Intimite Evening in London, cenas de uma apresentação privada que Amy Winehouse fez em fevereiro de 2008, no Riverside Studios, para uma pequena plateia de amigos, familiares e executivos da gravadora, na noite em que ela ganhou cinco prêmios Grammy. Esse material foi descoberto recentemente.

Veja o trailer do documentário

***

SHOW intimista de BRUCE SPRINGSTEEN estreia domingo na Netflix

Habituado a encher estádios, o herói americano Bruce Springsteen, 69 anos, inovou na carreira com um espetáculo intimista no Walter Keer Theater, na Broadway, em Nova York, numa temporada de dois meses, em 2017. Filmado, o elogiado show Springsteen on Broadway estreia domingo (16) na Netflix. Além de cantar clássicos do seu repertório, The Boss lê trechos da autobiografia, Born to Run (2016), e outros textos escritos para o show. "Sou eu, a guitarra, o piano, as palavras e a música", diz.

Assista o trailer do filme

***

VOCÊ viu A Balada de Buster Scruggs?

Produzido pela Netflix e vencedor do prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza 2018, A Balada de Buster Scruggs é mais do que um simples filme. Com o humor negro típico dos irmãos americanos Joel e Ethan Coen (Fargo, Onde os Fracos Não Têm Vez), o longa-metragem funciona como uma antologia com seis pequenas e diferentes histórias ambientadas no faroeste, envolvendo artistas viajantes, ladrões de banco, garimpeiros e senhoras apaixonados. No elenco, nomes como Liam Neeson, James Franco, Zoe Kazan e o cantor Tom Waits.

Veja o trailer do filme