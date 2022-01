Grande feira náutica será realizada em Salvador durante 4 dias de programação  

Primeira edição do Barco Show Bahia acontecerá em fevereiro (Foto: Divulgação)

Salvador vai sediar a primeira edição da feira náutica Barco Show Bahia, que será realizada de 3 a 6 de fevereiro de 2022, no Terminal Náutico, no Comércio. O público irá conferir, na ocasião, as principais novidades do universo náutico e explorar o que há de mais atual em lanchas, veleiros e iates, além dos lançamentos de equipamentos e acessórios, apresentados pelas mais importantes empresas do setor.

“O potencial náutico da região é incomparável, temos a maior baía do Brasil e a mais navegável do planeta. Além disso, temos história, praias paradisíacas, cultura e culinária que encanta pessoas do mundo inteiro”, destaca Hugo Leonardo Assis, CEO da Barco Show Eventos, empresa que promove o evento. Os ingressos são limitados e já estão disponíveis para venda na plataforma Sympla ou pelo site www.barcoshoweventos.com.br.





Festival de jazz

A terceira edição do Festival Jazz Trancoso será realizada entre os dias 27 e 30 de janeiro, em Trancoso. Haverá apresentações no Bosque e no Quadrado, além de uma abertura com shows especiais no Teatro L´Occitane. “O Jazz Trancoso chegou para se fixar no calendário cultural do lugarejo e proporcionou às comunidades locais e aos turistas a oportunidade de participarem gratuitamente de apresentações musicais de qualidade”, garante a produtora cultural Maria Clara Amorim. O projeto, apresentado pela Mastercard, conta com o apoio de diversos restaurantes e hotéis da região.





Neto Tavares e Pedro Mafra (Foto: Divulgação)

Rumo ao altar

Neto Tavares, head da Carbono Design, e o empresário Pedro Mafra, criador da Concierge Fashion, ficaram noivos, sexta-feira (31), durante um café da manhã na pousada Casa La Torre, em Trancoso. O momento foi acompanhado de perto por amigos do casal que estavam no destino para passar o Réveillon. Juntos há 2 anos e 4 meses, Neto e Pedro moram em São Paulo, mas se mudam para Trancoso todo verão por conta da multimarcas de Mafra no Quadrado.

Fernando Rivkind e Luís Fonterotta (foto: Divulgação)

Abertura

A marca de mobiliário Brentwood, comandada pelo empresário Fernando Rivkind, inaugurou a Casa Alma, segunda-feira (03), em Trancoso, no Sul da Bahia. Trata-se de uma residência para experiências, onde convidados serão recebidos para almoços, jantares e happy hours, com a chef Morena Leite como anfitriã. A Casa Alma, decorada por Luís Fronterotta, funcionará até o final de abril de 2022, em um imóvel no Beco do Capim Santo, ao lado do Quadrado. O evento de segunda recebeu convidados de Natalia Fusco, ao som do DJ Fatu.





Entre amigos

Head de investimentos da XP, Pedro Mesquita comemorou aniversário nesta segunda-feira (3) em Trancoso, no sul da Bahia, onde celebrou a virada de ano. Por lá, reuniu amigos para almoço no beach club do Hotel Fasano Trancoso, na Praia de Itapororoca. Luiz Eduardo Magalhães Guinle esteve presente, assim Ruy Resende, Felipe Motta, Fernando De Nadai, Alexandre M. Charro, Thiago Balbo e Bruno Dias, da Haute, entre outros.





Adeus ano velho

Uma das viradas mais concorridas do país é a já tradicional Festa do Taípe, que acontece entre o mar e as falésias do sul da Bahia, próximo a Trancoso. E a edição de sexta-feira, 31, foi ainda mais especial e reuniu influenciadoras digitais como Silvia Braz e Thássia Naves, além de nomes do alto empresariado, como Bruno Setubal, herdeiro do Banco Itaú. Bianca Brandolini, filha da condessa Georgina Brandolini, também esteve por lá, assim como Luciana Gimenez e o namorado, o consultor financeiro Renato Breia. O evento foi promovido pela Haute em parceria com Taípe Produções.

Bianca Brandolini (Foto: @iude)

Bruno Setubal e Paula Drummond Setubal (Foto: @iude)

Natalia Fusco e Bruno Dias (Foto: @iude)

Reconhecimento

A ForbesLife Fashion foi a vencedora da categoria Lançamento Editorial do Prêmio Veículos de Comunicação de 2021, realizado pela revista Propaganda, da Editora Referência. Apresentada ao mercado em novembro do ano passado em versão impressa e digital, a nova publicação da Forbes tem direção geral de Donata Meirelles, que passa férias com a família em Trancoso, no sul da Bahia.





Agenda

A Breton promove show especial da cantora Mariana Aydar na próxima sexta-feira, a partir das 18h, no Casa Clube Trancoso, na Praia do Rio Verde. O evento é apenas para convidados e contará com cobertura do portal Alô Alô Bahia.