Grande Salvador teve mais de 7 mil raios em noite chuvosa, diz instituto

A Bahia registrou mais de 125 mil raios na noite da quinta-feira (4), em meio a fortes chuvas, segundo registros do Climatempo. Os dados do Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Elat), ligado ao INPE, mostram um número significativo, mas abaixo do registrado pelo Climatempo: 50.865 raios em todo estado. Só na Região Metropolitana de Salvador, foram 7.409 raios das 17h até às 23h59.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para essa sexta-feira (5), mas embora o tempo tenha continuado nublado, até a tarde de hoje a quantidade de chuva diminuiu. A previsão é de ventos intensos, e média de chuva que pode chegar a 100 mm.

A previsão para o fim de semana é de tempo nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. No sábado, a temperatura vai de 23ºC a 27º C. No domingo, varia de 24ªC a 27ªC.

Aulas suspensas

As aulas no Colégio Estadual Luiz Viana foram suspensas, em Brotas, na manhã desta sexta-feira (5), devido à falta de luz na unidade de ensino. O motivo foi um raio que caiu dentro da escola, afetando o sistema de energia elétrica.

De acordo com a Coelba, técnicos da distribuidora foram encaminhados à unidade de ensino durante a madrugada, mas não conseguiram acessar a escola para realizar o serviço. O serviço foi realizado e concluído nesta manhã.

Segundo a Secretaria da Educação do Estado (SEC), as aulas do turno matutino serão repostas e dos demais turnos serão retomadas tão logo o fornecimento da energia seja normalizado.

Raios

A Coelba reforça que somente os seus técnicos estão autorizados a intervir na rede elétrica. Caso algum objeto tenha caído sobre a fiação, é necessário acionar a concessionária pelos canais de atendimento disponíveis e não se aproxime dos fios.