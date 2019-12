Grandes atrações garantirão mais de 70 horas de música

A mistura de ritmos é a grande marca do Festival Virada Salvador. Vai ter axé, funk, sertanejo, eletrônico, pagode, forró e pop. Serão mais de 70 horas de música. Durantes os cinco dias do evento, 29 atrações subirão ao palco da Arena Daniela Mercury.

Ivete Sangalo, mais uma vez, fará a contagem regressiva na virada de ano. O Festival começa neste sábado, 28, a partir das 18h, e a primeira atração a subir no palco será a cantora Iza. A noite seguirá com Vintage Culture, Claudia Leitte, Bell Marques, Matheus & Kauan e Xand Avião.

No dia 29, a festa será comandada por Durval Lelys, Paralamas, Anitta, Luan Santana, Simone e Simaria e La Fúria. No dia 30, a animação ficará por conta de Igor Kannario, Harmonia, Alok, Gusttavo Lima, Wesley Safadão e Psirico. No dia da virada, será a vez de Lincoln & Duas Medidas, Denis DJ, Léo Santana, Jorge e & Mateus, Saia Rodada e Ivete Sangalo, que, pela quarta vez, vai comandar a contagem regressiva para a chegada do novo ano. Os Filhos de Gandhy também farão uma participação neste dia.

Já o primeiro dia do ano será animado com as apresentações do Danniel Vieira, Ilê Aiyê, Daniela Mercury, Olodum e Saulo, que fará o encerramento do Festival.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

28 de dezembro

Iza

Vintage Culture

Claudia Leitte

Bell Marques

Matheus & Kauan

Xand Avião

29 de dezembro

Durval Lelys

Paralamas

Anitta

Luan

Simone e Simaria

La Fúria

30 de dezembro

Igor Kannario

Harmonia

Alok

Gusttavo Lima

Wesley Safadão

Psirico

31 de dezembro

Lincoln & Duas Medidas

Dennis DJ

Léo Santana

Ivete Sangalo (Virada)

Filhos de Gandhy (Participação)

Jorge & Mateus

Saia Rodada

1º de janeiro

Danniel Vieira

Ilê Aiyê

Daniela Mercury

Olodum

Saulo

Evento reúne mais de dois milhões de pessoas

A estimativa é que o público, nos cinco dias de evento, ultrapasse a marca dos 2,1 milhões de pessoas que curtiram o Festival na edição passada. O número cresce a cada ano, e, em 2018, já havia registrado um incremento de 15%.

Os dados estão aliados a baixos índices de ocorrência na área da segurança pública. Destaque para os portais de entrada, que proporcionam um maior controle por parte dos agentes de segurança. Todos que passam pelo Festival são vistoriados pela Polícia Militar, que, diariamente, está presente na festa. A área também é monitorada através de câmeras.

Os índices de ocorrência, conforme dados da edição passada, também são baixos nas áreas de saúde e trânsito.