Grandes nomes da axé music estarão em Floripa

Grandes nomes da cena axé da se reúnem na próxima semana, de quinta a sábado (14 a 16), na capital catarinense para a 14ª edição do Folianópolis. Considerado um dos três maiores carnavais fora de época do Brasil, ao lado do Fortal e do Carnatal, o evento tem cerca de 70% do seu público formado por turistas. E essa edição que tem como tema Circo da Folia, na Passarela Nego Quirido, marca o retorno de Durval Lelys trazendo os sucessos de seus álbuns solo e os grandes hits de seu tempo à frente do grupo Asa de Águia. Outro nome que volta ao evento é o cantor Léo Santana.

A programação: na quinta, Jammil, Léo Santana, Tomate; na sexta, Ivete, Durval e Banda Eva; no sábado, Saulo,Bell Marques e Harmonia do Samba. Na sexta-feira, segundo dia da micareta, ocorre o Almoço Oficial do Folia, que terá um festival de risotos. O evento acontece entre 12h e 15h. Além de Open Bar com cerveja, refrigerantes e água, os micareteiros recebem um abadá exclusivo para a ocasião. Quem agita o público durante o almoço oficial do Folia é o Parangolé, cantor Tony Salles.

Armandinho começa sequência de ensaios no dia 16 de janeiro, no Rubi (foto/Eder Bicudo/divulgação)

Ensaios Elétricos 2020

Dias 16, 23,30 de janeiro e 6 de fevereiro, Os Ensaios Elétricos de Armandinho 2020 estão de volta no Café Rubi. Trata-se de uma prévia para os amantes dos carnavais tradicionais quando, acompanhado da sua banda, o músico receberá no palco novos artistas e outros que fazem parte da sua história e dos consagrados carnavais baianos.A ideia dos ensaios surgiu em 2016, após a celebração dos seus 50 Carnavais, onde o músico comemorou as cinco décadas de apresentação na folia baiana.

Bule-Bule lança livro

Condecorado com a Ordem do Mérito Cultural, do Ministério da Cultura, Antonio Ribeiro da Conceição, o Bule-Bule, estará no dia 16 na Festa Literária de Uauá (Fliu). O repentista participa da mesa Entre Rap e o Repente. Na mesa, a partir das 14h30,estará acompanhando de Bráulio Tavares e Jéssica Caitano, com a mediação de Nelson Maca. Já às 18h, lança seu novo livro Os Orixás em Cordel junto a escritores como Emiliano José, Jorge Portugal, Erika Pok, Zecalu, Socorro Lacerda e Maciel Melo.

O repentista Bule-Bule estará na Festa Literária de Uauá (foto/Mauro Akin Nassor)

TUM-TUM-TUM*

A primeira noite da edição 2020 da Melhor Segunda-Feira do Mundo já tem data marcada: dia 6 de janeiro no Wet´n Wild. E para começar, será gravado o DVD que contará a história desse vitorioso projeto que completa 17 anos de sucesso. “Vai ser a primeira vez que iremos registrar a nossa Melhor Segunda em um DVD. A torcida merece isso e a gente deseja ter, em nossa trajetória, esse marco para eternizar o que representa para nós esse ensaio”, comentou Xanddy que aposta num grande sucesso.

Beto Jamaica e Compadre Washington estará em Periperi no sábado (foto/divulgação)

Tutupá, eu gosto muito! é o nome da festa que Beto Jamaica e Compadre Washington do É O Tchan, vão apresentar em Salvador, sábado, a partir das 21h, no Periperi Hall, localizado no suburbio ferroviário de Periperi. Além dos anfitriões, o evento contará também com shows de Flavinho e a Carreta, Nossa Juventude, Movimento e convidados. A produçãda prometeuma noite com muito pagode, dança e diversão. Por Falar no Tchan, o grupo será destaque no Carnaval que comemora os 20 anos do grupo Pagode Total que vai desfilar na quinta-feira no Campo Grande.

Os artistas Suga Roy, Conrad Crystal and Zareb "The Firebal Crew" estão confirmados no evento Reggae Jambras, que acontece dia 7 de dezembro, a partir das 18h, no Largo Tereza Batista (Pelourinho).Os artistas chegam ao Brasil dia 29 de novembro e, além de Salvador, se apresentam em São Paulo, Aracaju, Feira de Santana, entre outras cidades. A outra atração confirmada no evento é a Cativeiro, considerada uma das principais bandas de reggae do Brasil.A produção local é de Silvio Palmeira.