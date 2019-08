Grátis no aniversário: 55 bares e restaurantes com brindes pra aniversariantes

Aniversário é bom: com promoção e brinde é melhor ainda. Unindo o útil ao agradável, reunimos 55 lugares em Salvador e Região Metropolitana onde você pode chamar os amigos, festejar o seu dia, e, de quebra, ganhar presentinhos ou descontos do estabelecimento.

Domino's Pizza

Mimo: Uma sobremesa com recheio de chocolate ou doce de leite

Vá lá: Av. Almirante Marques de Leão, 465 - Barra

Tel.: (71) 3037-1111

La Lupa

Mimo: Um brownie com nozes

Vá lá: Salvador Shopping, praça de alimentação

Tel.: (71) 3013-2508

Fasano

Mimo: sobremesa especial no dia do aniversário: um bolinho com vela

Vá lá: Praça Castro Alves, 5 - Centro

Tel.: (71) 2201-6300

Acqua & Farina

Mimo: Qualquer sobremesa do cardápio

Vá lá: R. São Paulo, 498 - Pituba

Tel.: (71) 3011-6599

Isola dei Sapori

Mimo: O chef Marco Caria presenteia os aniversariantes com itens do cardápio - por exemplo, gelato italiano ou uma entrada da casa ou uma taça de vinho, entre outros

Vá lá: R. Guedes Cabral, 123 - Rio Vermelho

Tel.: (71) 3012-0766

Cantina Montanari

Mimo: Em uma mesa com mais de seis pessoas, não é cobrado o rodízio do aniversariante

Vá lá: Av. Dom Eugênio Sales, s/n, Boca do Rio

Tel.: (71) 3362-9530/9529

La Pasta Gialla

Mimo: qualquer sobremesa do cardápio

Vá lá: R. São Paulo, 488 - Pituba

Tel.: (71) 3011-6599

Riz

Mimo: qualquer sobremesa do cardápio. E a casa tem pacotes com preços especiais para grupos a partir de 10 pessoas

Vá lá: Rua das Hortênsias, 966 - Pituba

Tel.: (71) 3019-2800



Alfredo

Mimo: Uma sobremesa

Vá lá: Av. Oceânica, 2004 – Barra

Tel.: (71) 3331-7775

Pasta em Casa

Mimo: Uma sobremesa

Vá lá: Rua Professora Almerinda Dultra, 67 - Rio Vermelho

Tel.: (71) 3334-7232

Rancho do Cupim

Mimo: no rodízio de pizza, após 18h, aniversariante que levar 10 acompanhantes não paga o próprio rodízio

Vá lá: R. Marquês de Queluz, 728 – Pituaçu

Tel.: (71) 3021-1111

Baita Tchê

Mimo: um rodízio de pizza grátis levando a partir de 5 acompanhantes

Vá lá: R. Marquês de Queluz, 45 – Pituaçu

Tel.: (71) 3461-1084

Takê

Mimo: Uma bola sorvete

Vá lá: R. Morro da Paciência, 3864 - Rio Vermelho

Tel.: (71) 3332-6062

Soho Restaurante

Mimo: Uma torta betina com bola de sorvete

Vá lá: Av. Lafayete Coutinho, 1010 - Comércio

Tel.: (71) 3322-4554

Martim Pescador

Mimo: Uma sobremesa ou um drinque

Vá lá: R. das Hortênsias, 246 - Pituba; R. César Zama, 316 - Barra

Tel.: (71) 3354-9698

Nemukta

Mimo: Um mini rámen de lombo de porco ou cogumelos

Vá lá: R. Santa Catarina, 210 - Pituba

Tel.: (71) 99176-4115

Cazolla Gastrô Burguer Beer

Mimo: Uma taça de sorvete

Vá lá: Av. Paulo VI, 1816 - Pituba

Tel.: 71 3016-1557

Madero

Mimo: Um brownie para o aniversariante e permitem levar bolo de fora

Vá lá: Salvador Shopping piso L3; Shopping Barra 4°piso

Tels.: (71) 3043-2736 e (71) 3017-6322, respectivamente

Red Burger

Mimo: O aniversariante pode escolher entre um milk-shake ou uma Margarita Red (feita com sumo de limão, morango e vodca)

Vá lá: R. Alexandre Herculano, 45 - Pituba; R. Haeckel José de Almeida, 177 - Jaguaribe; Av. Almirante Marques de Leão, 317 - Barra

Tel.: (71) 3351-0551

Burguerstock

Mimo: Batata frita com cheddar e bacon

Vá lá: R. do Benjoim, 367 - Caminho das Árvores

Tel.: (71) 3483-4018

Barbacoa

Mimo: A partir de 10 convidados, aniversariante não paga e ainda ganha um minibolo

Vá lá: Av. Tancredo Neves, 909 - Caminho das Árvores

Tel.: (71) 3342-4666

Boi Preto Prime

Mimo: Uma cortesia a partir de 10 convidados

Vá lá: Av. Octávio Mangabeira, 5095 - Boca do Rio

Tel.: (71) 3371-1429

DOQ American BBQ

Mimo: Qualquer sobremesa da casa. Se o aniversário cair de segunda a quinta, a pessoa ainda ganha 1h a mais de chope dobrado na mesa durante o happy hour (que vai das 18h às 20h)

Vá lá: R. das Dálias, 584 - Pituba

Tel.: (71) 3451-7777

Rincón Bueno

Mimo: Uma panqueca de doce de leite

Vá lá: R. das Hortênsias, 600 - Pituba

Tel.: (71) 3016-2016

Churrascaria Arena Grill

Mimo: Uma sobremesa

Vá lá: R. Anísio Melhor, 37 - Cabula VI

Tel.: (71) 3230-6374

Restaurante Carvão

Mimo: Um pudim

Vá lá: R. Prof. Sabino Silva, 5 – Chame-Chame

Telefone: (71) 3022-8682

Brasa & Lenha

Mimo: Um trio de Sobremesas

Vá lá: Av. Octávio Mangabeira, 1219 - Pituba

Tel.: (71) 3240-6510

Ki-Mukeka

Mimo: Uma sobremesa

Vá lá: Av. Octávio Mangabeira, 136, Jardim Armação

Tel.: (71) 3461-7333

Casa de Tereza

Mimo: Um bolinho simbólico

Vá lá: R. Odilon Santos, 45 - Rio Vermelho

Tel.: (71) 3329-3016

Odoyá

Mimo: Uma sobremesa

Vá lá: Largo do Cruzeiro de São Francisco, 1 – Pelourinho

Tel.: (71) 3322-7892

Outback

Mimo: Uma sobremesa escolhida pelo Outback

Vá lá: Shopping Barra 1° piso; Shopping da Bahia 3° piso

Tels.: (71) 3037-0138; (71) 3450-1280

Portal do Imbuí

Mimo: Um coquetel

Vá lá: Av. Jorge Amado, s/n, Imbuí

Tel.: (71) 3230-5599

BÃO Petiscaria

Mimo: Um drinque ou um petisco exclusivo da casa. Em dia de música ao vivo, o aniversariante e 1 acompanhante não pagam couvert

Vá lá: R. Manoel Joaquim Alves, 314 – Stiep

Tel.: (71) 99132-8925

DiFoca Espetinho

Mimo: com reserva não cobra couvert e se consumir acima de R$ 500 ganha um espumante ou um balde de cerveja long neck

Vá lá: Av. Antônio Carlos Magalhães, 2949 - Parque Bela Vista

Tel.: (71) 98871-0164

Beach Stop

Mimo: Um pudim

Vá lá: R. José Augusto Tourinho Dantas, 214 - Stella Maris

Tel.: (71) 3374-1679

Nova Alegria

Mimo: Uma roska

Vá lá: Av. Jorge Amado, s/n – Imbuí

Tel.: (71) 3232-2941

Confraria do França

Mimo: Um petit gateau, se a conta da mesa der a partir de R$ 180

Vá lá: Travessa Lydio de Mesquita, 43 - Rio Vermelho

Tel.: (71) 3565-3700

La Celestrina

Mimo: Uma sobremesa

Vá lá: R. São Paulo, 73 - Tancredo Neves

Tel.: (71) 3306-8325

Solar Rio Vermelho

Mimo: Uma fatia de torta de doce de leite, chantilly e morango

Vá lá: R. da Fonte do Boi, 24 - Rio Vermelho

Tel.: (71) 3012-9360

Barravento

Mimo: Um bolinho pequeno para cantar parabéns

Vá lá: Av. Oceânica, 814 - Barra, Salvador

Tel.: (71) 3247-2577

Du Chef Arte e Gastronomia By Lucius Gaudenzi

Mimo: Uma sobremesa

Vá lá: R. Afonso Celso, 70 - Barra

Tel.: (71) 3042-4433

Mistura Contorno

Mimo: Um bolinho

Vá lá: Ladeira do Gabriel, 334, Cloc Marina Residence - Dois de Julho

Tel.: (71) 2137-0782

Maria Mata Mouro

Mimo: Um bolinho com parabéns e vela de estrelinha

Vá lá: Rua da Ordem Terceira, 8 – Pelourinho

Tel.: (71) 3321-3929





Veleiro

Mimo: Uma fatia de torta búlgara e pode levar bolo de casa; se o pianista estiver no dia, ainda tem direito a parabéns cantado

Vá lá: Yacht Clube da Bahia - Av. Sete de Setembro, 3252 - Ladeira da Barra

Tel.: (71) 2105-9131

DAS

Mimo: Um bolinho simbólico

Vá lá: Av. Lafayete Coutinho, 1010 – Comércio

Tel.: (71) 3011-2410

Cathedrall

Mimo: Uma tortinha

Vá lá: Al. Praia de Camburiú, 16 - Stella Maris

Tel.: (71) 3032-1065

Larriquerrí

Mimo: Um pudim de tapioca com uma velinha

Vá lá: Praça Alexandre Fernandes, 26 - Garcia

Tel.: (71) 3043-0934

Casa de Palha

Mimo: Um petit gateau

Vá lá: Estrada do Coco - Pitangueiras, Lauro de Freitas

Tel.: (71) 3369-1151





Restaurante Oceânico

Mimo: Uma sobremesa

Vá lá: R. Pedra da Sereia, 66 - Rio Vermelho

Tel.: (71) 99350-1555





Mondo Gelato Artesanal

Mimo: Um brownie com gelato

Vá lá: R. João Gomes, 7 - Rio Vermelho

Tel.: (71) 3019-9367





Taboada Bistrot

Mimo: Um bolinho de chocolate

Vá lá: R. José Taboada Vidal, 9 - Rio Vermelho

Tel.: (71) 3334-7846





Casa Lisboa

Mimo: Uma sobremesa

Vá lá: R. Manuel Dias de Morais, 35 - Jardim Apipema

Tel.: (71) 3331-3841

Rei do Pirão

Mimo: Um coquetel de morango para o aniversariante do dia

Vá lá: R. Simões Filho, 886 - Boca do Rio; Av. Octávio Mangabeira, 2609 ; Av. Amaurilio Thiago dos Santos, 1655 - Centro, Lauro de Freitas; Praça da Bandeira, 108 - Centro, Simões Filho

Tel.: (71) 3044-2888, (71) 3044-2888, (71) 3508-5204 e (71) 3298-2475, respectivamente

Mariposa

Mimo: Trazendo um convidado, o aniversariante já não paga o buffet do almoço

Vá lá: Somente no Mariposa do Shopping da Bahia (3º piso)

Tel.: (71) 3450-1040

Cuco Bistrô

Mimo: Uma sobremesa

Vá lá: Largo do Cruzeiro de São Francisco, 6/4 – Pelourinho

Tel.: (71) 3321-8722