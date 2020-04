Grávida é internada após salvar filhos do ataque de um porco em Petrolina

Uma mulher de 27 anos grávida do seu quinto filho está internada no Hospital Universitário de Petrolina, Sertão de Pernambuco, após ter sido atacada por um porco na última quinta-feira (26), que mordeu suas pernas e braços. Não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde, mas, segundo a família da jovem, o bebê não foi afetado. As informações são da Rádio Jornal Petrolina.

Cleidiane de Souza entrou em luta física com o animal após ele partir para cima de dois de seus filhos, um menino de um ano e uma menina de três anos. As crianças, no entanto, foram levadas até o Hospital de Lagoa Grande, onde foram atendidas, medicadas e liberadas.

O incidente aconteceu na Fazenda Olho d’Água, próxima à roça Tanque, distrito de Lagoa Grande, onde Cleidiane — moradora do distrito vizinho de Sacolândia, Zona Rural de Petrolina — foi passar alguns dias na propriedade do sogro.

Amanda Pereira, prima de Cleidiane, que reside em Sacolândia, informou que a vítima já devia ter recebido alta do hospital, mas houve uma pequena complicação, que não foi especificada, e, por isso, ainda está em observação.

*O artigo original foi publicado no JC Online. Você pode vê-lo na íntegra clicando aqui