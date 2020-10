Grávida fica chocada após ver que seu bebê tem o 'rosto de Trump'

Hana Gilmour, de 31 anos, se surpreendeu após realizar um exame de ultrassom e ver que seu bebê era um sósia de Trump, na opinião dela.

A inglesa, moradora de Lytham St Annes (Inglaterra), disse que a semelhança era completa, até com o inconfundível penteado e o formato bem característico do rosto de perfil do presidente americano.

A gestante e o marido, Karl, de 34 anos, agora só conseguem ver Trump quando olham para a imagem do exame.

"Eu não sei o que está acontecendo. Parece aquele balão gigante Trump que deu a volta em Londres alguns anos atrás. Por que o bebê não pode se parecer com David Bowie ou algo assim?", disse Hana, segundo o "Sun".