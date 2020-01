Grávida, Giovanna Ewbank está esperando um menino

A atriz Giovanna Ewbank espera um menino em sua primeira gravidez. Ela já é mãe de Titi, 6 anos, e Bless, de 5, adotados no Malawi, na África, com o marido Bruno Gagliasso. Giovanna está no quarto mês da gestação.

A gravidez foi anunciada pela atriz no mês passado, com um post no Instagram. "Ops... A família cresceu! Agora somos cinco! Fomos pegos de surpresa e a ficha ainda está caindo rsrsrs...", escreveu na época.

Giovanna negou boatos anteriormente de que adotou porque não podia engravidar.

"Nunca fizemos tratamento pra ter filho. Eu posso ter filho, Bruno também. A questão é que eu não queria ter filhos até que a vida nos surpreende, e eu e Titi nos reencontramos. A gente sempre se cuidou pra não ter filhos, mas Bruno sempre quis", chegou a falar.