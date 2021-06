Grávida morre vítima de bala perdida, após confronto entre PM e criminosos no Rio

A designer de interiores Kathlen Romeu, de 24 anos, morreu nesta terça-feira (8) após ser baleada em uma operação da Polícia Militar do Rio. Ela estava grávida de quatro meses. Horas antes de ser morta, Kathlen postou uma foto no Instagram, onde exibia a barriga e escreveu: “Bom dia, neném”.

Jovem fez post nas redes sociais horas antes de morrer (Foto: Reprodução)

A jovem foi baleada enquanto policiais faziam patrulhamento na comunidade do Lins, Zona Norte do Rio. De acordo com a versão de moradores, ela foi vítima de uma bala perdida durante o confronto entre criminosos e policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Lins. As informações são do G1.



Em nota, a Polícia Militar informou que os agentes foram atacados a tiros por criminosos na localidade conhecida como “Beco da 14”, dando início a um confronto. Ainda segundo a polícia, Kathlen foi encontrada ferida após a troca de tiros. Ela chegou a ser levada para o Hospital Municipal Salgado Filho, mas não resistiu.



Ainda durante a operação, os policiais fizeram buscas no local e apreenderam um carregador de fuzil, munições de calibre 9mm e drogas. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) vai investigar a morte de Kathlen. A DHC informou que testemunhas serão ouvidas e diligências realizadas para esclarecer os fatos e identificar de onde partiu o tiro que atingiu a designer de interiores.



Após a morte da jovem, moradores fizeram um protesto na Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, via que liga as zonas Oeste e Norte do Rio. A manifestação fechou a via nos dois sentidos.