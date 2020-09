Gravidez, covid e parto por hipnose são temas do Saúde & Bem-Estar

A gestação é sempre um momento de muito cuidado para as futuras mamães e famílias. Mas, em 2020, o período gestacional ganhou o aditivo da preocupação com o novo coronavírus. Esse é um dos temas do Saúde & Bem-Estar desta terça-feira (22) que receberá, às 18h, no Instagram @correio24horas a enfermeira especialista em enfermagem obstétrica e na Arte de descomplicar o parto Cíntia Carvalho (@cintiacarvalho.hipnoparto).

Cíntia, que atualmente é coordenadora do Centro obstétrico no Hospital Geral Roberto Santos (@hospitalrobertosantos), falará também sobre o parto por hipnose, que é realizado no hospital da rede pública de saúde da Bahia. Ela é hipnoterapeuta com ênfase na gravidez e parto.

O Saúde & Bem-Estar é apresentado pelo jornalista Jorge Gauthier, especializado em Jornalismo Científico & Tecnológico com ênfase em Saúde (UFBA) e integrante do CORREIO.