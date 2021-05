Grazi e Cauã celebram os 9 anos de Sofia: ‘meu farol, meu orgulho’

Grazi Massafera e Cauã Reymond comemoram o aniversário de 9 anos de Sofia, filha do ex-casal de atores. Para o público, a celebração veio em forma de fotos e textos de homenagem nas redes sociais, publicadas nesse domingo (23).

No caso de Grazi, foram duas fotos num barco, feitas durante uma viagem recente a Fernando de Noronha, com textos curtos nos quais se derrete pelo xodó. “Sim meu amor nosso amor vem de outras vidas e basta um olhar pra entendermos tudo” e “Amor da minha vida todinha meu pedacinho de céu meu farol meu orgulho feliz aniversário”.

Cauã também mostrou lindas fotos com a filhota, num mini-álbum publicado no Instagram, além de um texto fofinho: “Hoje é o dia do maior amor do mundo. Um amor sem tamanho que cresce, cresce e não tem fim”.

Grazi e Cauã se separaram em 2013, quando Sofia tinha apenas 1 ano e 5 meses, mas a relação da menina com o pai sempre foi muito próxima. Consta que os atores, que atualmente são compromissados, sempre tiveram uma relação amigável após o término.

Leia mais notícias do Alô Alô.