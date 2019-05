Grazi lembra dificuldade para chorar em cena e fala de maternidade

A atriz Grazi Massafera falou do início de sua carreira no "Conversa com Bial" - ela chegou à fama depois de ser vice-campeã do Big Brother Brasil 5, apresentando por Pedro Bial. Ela contou na entrevista que demorou para acreditar que podia ser atriz e quase desistiu de seguir esse sonho.

"Me colocaram na Oficina de Atores. Achei que estava perdendo dinheiro, nunca achei que tivesse talento para ser atriz. E quando via todas as possibilidades de dinheiro aparecendo, contratos, trabalhos, presenças que aparecem depois do programa, via a única oportunidade de fazer alguma grana na vida, porque é só um ano, depois pode tudo acabar", contou.

"Falei 'gente, não tenho condição de me dedicar a uma profissão que não sei se vou dar certo e deixar de ganhar essa grana que sei que é real'. Falaram: 'então fica um ano fazendo seu dinheiro, depois queremos você de volta'", lembra.

Grazi falou que sua escolha foi necessária "para uma pessoa que sobrevive". "Ganhei R$ 50 mil e dois carros, minha família queria reformar a casa, fazer isso e aquilo, falei 'não, esse dinheiro vai para uma poupança para a gente não depender de SUS'. Pensava: 'não quero depender do SUS'. Todo mundo ficou muito chateado".

Com a pressão, Grazi procurou fazer análise para ajudar a lidar com o momento. "Depois que saí do programa, não reconheci muito minha família. Eu estava protegida dentro daquela bolha, quando saí que vi que tudo tinha mudado. A análise me ajudou e virei mãe de todo mundo".

Agora, Grazi se prepara para protagonizar a próxima novela das 19h, "Bom Sucesso". "Demorei para conseguir, tenho 'lágrimas encabuladas'. Quando ia fazer uma cena, me concentrava mas, quando conseguia, era pelo lado contrário da câmera. Me ensinaram uma respiração que levaria a uma emoção ou pensar em alguma coisa triste. Hoje em dia vou direto no que a personagem tem de dor. Bagunça o organismo da gente".

Ela falou também da maternidade. Sofia, de 7 anos, é fruto de seu relacionamento com Cauã Reymond. Os dois compartilham tudo na criação da menina. “Para o bem dela, tudo se organizou. Não conseguia ficar sem ela. Hoje em dia eu tenho esse tempo para dedicar a mim. É uma troca interessante", diz. "Ser mãe foi uma transformação na minha vida. Tudo mudou a partir dali. Amadurecimento, profissão, tudo".