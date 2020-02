Gregore celebra golaço contra Nacional: 'Vinha buscando esse gol'

O volante Gregore saiu de campo com um sorriso no rosto após a vitória por 3x0 do Bahia sobre o Nacional-PAR e tinha mais de um motivo para isso. Ele assinou uma pintura que foi também o seu primeiro gol com a camisa do Bahia.

"Eu venho buscando esse gol e não estava conseguindo. Gratidão. Hoje a equipe conseguiu um bom ritmo de jogo, fizemos o resultado. Eu fiz um bom gol e ajudei a equipe", afirmou o volante, antes de completar:

"Independentemente dos resultados nós continuamos acreditando no trabalho do professor (Roger Machado) e hoje saiu o resultado", finalizou.

O Bahia agora volta as atenções para a Copa do Nordeste. No sábado (15),o tricolor visita o Ceará, às 16h, no estádio do Castelão, em Fortaleza, pela quarta rodada do torneio regional.