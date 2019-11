Gregore e Ronaldo reforçam o Bahia contra a Chapecoense

O Bahia terá dois reforços no jogo contra a Chapecoense, quarta-feira (6), às 21h30, na Fonte Nova, pela 31ª rodada do Brasileirão. Após cumprirem suspensão, os volantes Gregore e Ronaldo estão novamente à disposição.

A tendência é que o treinador Roger Machado faça apenas uma mudança com relação ao time que empatou em 1x1 com o Cruzeiro, domingo (3), no Mineirão, em Belo Horizonte. Gregore retorna no lugar de João Pedro. Ronaldo é reserva habitualmente.

O Bahia deve entrar em campo com Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Gregore, Flávio e Marco Antônio, Artur, Fernandão e Élber.

O elenco tricolor ganhou folga na segunda-feira (4) após desembarcar em Salvador. Os jogadores se reapresentarão no Fazendão na tarde desta terça (5), quando Roger comandará o único treino preparatório para o jogo.

Na Fonte Nova, o Bahia tentará acabar com um jejum. A última vez que o tricolor venceu como mandante no Brasileirão foi em 25 de setembro, quando bateu o Botafogo por 2x0. Com 42 pontos, a quatro do G6, o Esquadrão é o 10º colocado. A Chapecoense está na zona de rebaixamento, com 21 pontos, na vice-lanterna.