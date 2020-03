Gregore leva terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Náutico

Gregore está fora do próximo jogo do Bahia pela Copa do Nordeste. No próximo sábado (22), o tricolor enfrenta o Náutico, na Fonte Nova, em partida que fecha a fase de grupos da competição e não terá um de seus principais jogadores. Isso porque o volante levou o terceiro cartão amarelo contra o América-RN.

O camisa 26 cometeu falta aos 40 minutos do segundo tempo, quando o tricolor já vencia o jogo por 1x0 graças ao gol de Élber logo aos 14 da primeira etapa. Após derrubar o atacante do Mecão, Gregore ainda ficou sentindo.

Já classificado para as quartas de final, agora a briga do Bahia é pela liderança do grupo A do Nordestão. A vitória por 2x0 contra o América-RN levou os comandados aos 14 pontos - mesmo número do Fortaleza, só que o time cearense leva a melhor no saldo de gols.

Elton, Jádson, Daniel e Ronaldo brigam por uma chance substituindo o pitbull tricolor. Na última partida, Roger ainda escalou o lateral esquerdo Zeca um pouco mais adiantado, por isso ele também corre por fora na briga por essa vaga.